Paro del SOEM: la Municipalidad de la Capital solicitó la conciliación a la DIL

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital (SOEM) comenzó el paro por tiempo indeterminado anunciado para este jueves, tal y como lo había adelanto LA UNIÓN, esto luego de que fracasaran las negociaciones en las reuniones paritarias que el gremio mantuvo con el Ejecutivo municipal. La medida se materialza con normalidad, y alto acatamiento pero la comuna, recién en horas de la mañana interpone el pedido de la conciliación obligatoria, solicitud que fue enviada recién ahora a la Dirección de Inspección Laboral.

En cuando a la respuesta del gremio sobre este particular, se conoce que aún el gremio no ha tomado una determinación pero no se descartaría que se acate la conciliación y el paro se suspenda. Esto está en estudio y consulta con las bases. No obstante, ya se conoce que la primera reunión conciliatoria está prevista para el próximo jueves 5 de octubre a las 10 hs.

Mientras tanto, esto se sustancia y se espera la decisión del gremio, este sostiene la medida tras fracasar la instancia de diálogo y luego de no aceptar la propuesta de la munucupalidad que dirige Gustavo Saadi de un incremento del 12.4%, porcentaje muy por debajo del l50% solicitado la entidad que dirige Luis Álamo.

En cuanto a la medida de fuerza, esta se huzo sentir en sectores sensibles como el de Higiene Urbana, porque fueron estos trabajadores quienes fueron los primeros en sumarse al paro por cuanto su turno de 00 a las 05 hs es el primero en adherirse a la medida de fuerza.

“No permitamos que ningúin jefe, funcionario o encargado, que responden a la patronal, nos quite el derecho a adherirnos a la medida de fuerza”, sostienen desde el SOEM, advirtiendo de esta manera a los trabajadores del derecho que les asiste, acotando que no se valen las “amenazas ni la compra de voluintades”.