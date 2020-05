Piden la intervención de Jalil en el conflicto de Valle Viejo

Las posiciones intransigentes y opuestas entre sí de las autoridades del Municipio de Valle Viejo y las del Concejo Deliberante provocan que se mantenga el conflicto que llevó a que, hasta al cierre de esta edición, aún no se le haya depositado el sueldo a la totalidad de los concejales, funcionarios y a un grupo menor de trabajadores contratados.

Por el lado del Concejo, aseguran que el Municipio envió menos dinero del que debería e insisten en la inconstitucionalidad del veto de la intendenta Susana Zenteno al presupuesto del órgano deliberativo. Por su parte, desde el Ejecutivo niegan que se haya enviado menos fondos de los que se giraban en los meses anteriores y ratifican la legalidad del veto de la jefa comunal.

Tratando de, en principio, solucionar el tema de los haberes de los ediles, funcionarios y contratados, ayer el presidente del Concejo Deliberante, Alberto Barrionuevo, envió un pedido formal de asistencia económica al Ejecutivo, ya que en la reunión que mantuvieron el martes, con el secretario de Gobierno del municipio, Rolando Contreras, se había acordado que si se hacía la solicitud, el Ejecutivo giraría los fondos necesarios para hacer frente a los salarios que aún no se pagaron.

Luego de enviar el pedido de asistencia, Barrionuevo dejó en claro que ese acto no constituía un reconocimiento de que el presupuesto del Concejo Deliberante es de poco más de $ 34 millones (es decir, el mismo del 2019), ya que Contreras aseguró que de existir un pedido de auxilio para el pago de los salarios en cuestión, significaría un reconocimiento de que el Concejo puede funcionar con el mismo monto establecido en el presupuesto del año pasado y que el presupuesto de poco más de 60 millones que fue vetado por Zenteno es exagerado.

En este sentido, además de aclarar que el Concejo mantiene su postura respecto de la inconstitucionalidad del veto del Ejecutivo, Barrionuevo ratificó que, como presidente del cuerpo, realizará una presentación por conflicto de poderes ante la Corte de Justicia de Catamarca. Y también ratificó que hará otra presentación en la Justicia Penal, en contra de la intendenta Zenteno, por retener los fondos para el pago de los salarios adeudados y afrontar los gastos de funcionamiento del Concejo.

Pero Barrionuevo, que también es de extracción justicialista como Zenteno, buscará también una solución política. Por ese motivo, ante las diferencias que parecen ser insalvables con la gestión municipal, solicitó la intervención del gobernador Raúl Jalil. “La idea es que nos escuche sobre la problemática porque yo creo que el gobernador tiene una sola campana y eso, muchas veces, produce todos estos malos entendidos”, señaló Barrionuevo, dejando en claro la fuerte interna que existe en el peronismo chacarero. Según explicó, de concretarse la reunión, también participarían el resto de los concejales.