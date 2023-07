"Pituquitos de Recoleta": cuál fue la respuesta de Larreta y Bullrich sobre las críticas del nuevo gobernador de Córdoba

El actual intendente de Córdoba capital, quien será gobernador de la provincia a partir del 10 de diciembre tras el reciente triunfo electoral, Martín Llaryora, compartió el escenario de la victoria del último domingo con su sucesor, Daniel Passerini, y envió un fuerte y crítico mensaje a Juntos por el Cambio.

Luego de la frustrada negociación para que Juan Schiaretti -jefe político tanto de Llaryora como de Passerini- sea incorporado a la alianza electoral, y eventualmente en un futuro gobierno, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador electo apuntó contra la dirigencia porteña.

“Hoy somos más cordobeses que nunca, hoy es Córdoba la que se puso de pie. Basta de que nos maltraten de afuera, basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta. Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra Patria, este es el grito de Córdoba”, disparó Llaryora.

El primero en recoger el guante en La Rural fue el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta: “Yo no creo en la política de las agresiones, jamás me van a ver a mí del lado de la violencia y de las agresiones personales, nunca, creo en la Argentina de los hechos y de los resultados, como mostramos aquí en CABA; para sacar este país adelante, tenemos que estar juntos, eso es lo que propongo, una Argentina de unidad”, contestó.

En sintonía, Patricia Bullrich evitó confrontar con Llaryora y se limitó a contestar que no podía responder porque no lo había escuchado: “No lo escuché, la verdad que no lo escuché”.

El discurso completo de Martín Llaryora

“Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la Capital Federal donde nos agreden, en donde nos mienten. Por eso yo no me callo, no lo tengo miedo a nada, solo le tengo miedo a quedar mal y no defender a los cordobeses”, continuó en una clara referencia al competidor de JxC, el radical Rodrigo De Loredo que, a pesar de la derrota, recibió a los precandidatos presidenciales Larreta, Patricia Bullrich, sus vices Gerardo Morales y Luis Petri, respectivamente, entre otros.

“Fallaron todos los números, los que no fallaron fueron los cordobeses que entendieron que para gobernar esta ciudad necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada. Hoy es el triunfo de miles y miles de vecinos. Lo que se encontraron hoy es con esta nueva expresión política que tumbó todas las encuestas, que tumbó todos los pronósticos”, añadió Llaryora. El candidato de Juan Schiaretti, Martín Llaryora, celebró la victoria en Córdoba que lo consagró gobernador (Foto: Facebook @martinllaryoraoficial).

Durante su discurso del domingo en el escenario tras el triunfo de Passerini, puso el foco en las retenciones y, a su entender, la mala distribución que se ha realizado en los últimos años en desmerecimiento del interior.

“Ha llegado la hora de que las próximas gestiones no nos saquen la pata a los que producimos, laburamos y trabajamos. Nosotros no estamos en la timba financiera, nosotros producimos, nos rompemos el lomo con nuestros campesinos, nuestra industria, nuestros trabajadores”, dijo.

“Ya pasamos dos gobiernos de distintos símbolos políticos y el interior de Argentina aguanta, produce y va para adelante, vienen de visita y todos los días te dan clase de gobernabilidad”, expresó.

“Es necesario que llegue un gobierno y que distribuya mejor los recursos. No puede ser que el 90% de los subsidios al transporte quede en Capital Federal y todo el interior tenga paro”, argumentó en un claro respaldo a la precandidatura presidencial de quien será su antecesor en el puesto, el actual gobernador Schiaretti.

“Tenemos que llevar a nuestro gobernador, Schiaretti, de presidente. Es por eso que les pido a todos y a los coprovincianos, que no es verdad que la única opción es que sean presidentes de Capital Federal o del AMBA”, explicitó.