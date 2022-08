Polémica en Diputados por las supuestas actitudes machistas y violentas de Hugo Ávila

Durante el punto comunicaciones, por mayoría se resolvió apartarse del reglamento interno para tratar y posteriormente aprobar un proyecto de declaración repudiando las "actitudes misóginas, machistas y de violencia política" expresadas por Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) previamente. La iniciativa también recomienda al integrante del cuerpo "la realización urgente de la capacitación en perspectiva de género establecida por ley 5602 con carácter obligatorio para miembros de los tres poderes del Estado".



El repudio tuvo origen en expresiones que realizó Ávila en el desarrollo de la sesión, cuando invisibilizó las aptitudes de Verónica Mercado (Frente de Todos) al indicar que "si no hubiera sido por Armando Mercado, no sé si hubiera podido llegar a la banca". Varios oradores y oradoras del Frente de Todos se solidarización con Mercado y repudiaron esas manifestaciones ya que no se puede naturalizar micromachismos y "que se nos diga que una mujer está en cargo de representación pública `por ser mujer de, hija de, parienta de´".

"No es que el oficialismo no quiso tratar el proyecto sobre tablas sino que el diputado Ávila, en un acto arbitrario, quiso forzar la incorporación de un proyecto sin el acuerdo previo de la Comisión de Labor Parlamentaria que integran todos los bloques. Realizar acusaciones falsas públicamente de manera deliberada arremete contra la integridad y la credibilidad de la Cámara y es inaceptable que una figura pública que tiene un rol político trasmita estas historias inventadas a toda la sociedad", dijo Mercado quien solicitó al cuerpo una cuestión de privilegios contra su par Hugo Ávila.

Por su parte, María Argerich (Frente de Todos ) mocionó un apartamiento al reglamento interno para que "el cuerpo realice un repudio en contra de los dichos vertidos por Ávila" y sugirió el articulado del mismo. La presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, puso a consideración la solicitud y fue aprobada por mayoría. Al momento de tratar la declaración solo se encontraban presentes en el recinto las y los representantes del bloque del Frente de Todos, quienes aprobaron el pronunciamiento. La votación resultó en 21 votos afirmativos y 19 ausentes.

Cabe recordar que el reglamento interno establece que para que la cuestión de privilegios sea tratada por el pleno de la Cámara debe recibir el acompañamiento de los dos terceras partes del cuerpo, de los contrario pasará a comisión. Con 21 votos afirmativos, el oficialismo no pudo llevar el tema al recinto fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales.