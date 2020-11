Polémica durante la sesión del Concejo Deliberante de Valle Viejo

Ayer, durante la sesión del Concejo Deliberante de Valle Viejo, los concejales de la oposición cuestionaron duramente a la intendenta Susana Zenteno por diversos temas. Además de criticar las expresiones de la jefa comunal respecto de que no enviará los fondos que fueron establecidos por los ediles para el órgano deliberativo para el próximo año, denunciaron que el Municipio utilizó maquinaria propia para trabajar en una propiedad del diputados justicialista, Augusto Barros.

Los primeros cruces se dieron por la polémica que existe entre el CD y el Ejecutivo respecto del monto que debe tener el presupuesto 2021 del órgano legislativo municipal. Mientras los ediles aprobaron un total de 95 millones de pesos, desde el Ejecutivo incluyeron un monto de 52 millones de pesos, dentro del proyecto de Presupuesto General del municipio para el próximo año. En ese sentido, desde la oposición cuestionaron que Zenteno haya dicho en diferentes medios de prensa que, además de sueldos, en el Concejo solo se necesita dinero para “papel y lapiceras” y manifestaron que no aprobarán el presupuesto girado por la intendenta que, entre otros puntos que cuestionan, destina 18 millones de pesos para la Secretaría Privada a cargo de la pareja de Zenteno, Fernando Ravetti.

Por otro lado, tal como lo adelantó LA UNIÓN en su edición de ayer, los concejales denunciaron la utilización de maquinaria del municipio para “hacerle la pileta al diputado Augusto Barros”. En ese sentido, presentaron un proyecto de pedido de informes, que fue girado a la comisión de Gobierno, ya que por rechazo de los concejales oficialistas, Belky Penisse Zavaley y Sergio Figueroa, la propuesta no fue tratada sobre tablas.