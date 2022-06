Ponferrada. "Queremos que los jóvenes amen la política"

Luego de la sesión de ayer, la diputada provincial Natalia Ponferrada realizó una reflexión sobre el rol de los legisladores y la importancia de la política como herramienta de transformación. En este sentido, expresó su dolor por expresiones mediáticas de un legislador de la oposición que descalificó la labor que realizan en la Cámara Baja.



"Causa mucho dolor que un colega, -que sabe que acá se trabaja mucho antes que comiencen las sesiones ordinarias, que cada comisión estudia los proyectos, que cada legislador busca información, escucha a los actores y elabora un proyecto-, diga jocosamente que los diputados somos unos vagos o que buscamos excusas para no sesionar. ¡No señor, no es así!, cada uno desde el lugar o la ideología que le toca militar hace el mayor esfuerzo por acercar soluciones a los ciudadanos; todos y todas estamos día a día tratando de generar iniciativas que acerquen derechos y beneficien a la gente, especialmente a los más vulnerables, por eso, cuando se agrede al cuerpo, se ataca a todos sus miembros, cuando se menoscaba nuestro rol, se embiste contra la propia institución", apuntó.



"Yo siento un gran orgullo de que el pueblo me haya honrado con una diputación, por eso cuando se soslaya nuestra tarea, -inclusive desde el propio seno de la Cámara- y se abonan posturas que fortalecen a personajes antisistema, antipolítica, me genera una profunda desazón, porque creo fervientemente que no es éste el mensaje que le queremos dar a nuestros jóvenes, queremos que ellos también amen la política como la única herramienta de transformación, que conozcan los valores de solidaridad, de compañerismo, de compromiso, y también descubran lo maravilloso que es encontrar a la Patria en el otro.