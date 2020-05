Por estimar consumos, el ENRE ordenó a EC SAPEM refacturar a comercios e industrias

Luego de la publicación de ayer de LA UNIÓN respecto de los reclamos existentes por la facturación realizada por EC SAPEM durante abril y mayo, utilizando una lectura “estimada” de los medidores de los comercios e industrias, finalmente el Ente Regulador de Servicios Públicos y otras concesiones tomó cartas en el asunto y ordenó a la empresa refacturar dichos períodos para esos dos sectores.

A través de la Resolución N° 55/2020, el organismo ordenó a EC SAPEM refacturar consumos estimados a los usuarios industriales (T2 y T3 de medianas y grandes demandas) y a los comerciales (T1G), al comprobarse un “accionar erróneo” por parte de la distribuidora en el cálculo. En el caso de los usuarios T2 y T3, la empresa deberá refacturar los períodos 3 y 4; mientras que a los comerciales les deberá refacturar las lecturas comprendidas entre el 20 de marzo y el 13 de abril de 2020.

Asimismo, se estableció que la empresa deberá abstenerse de realizar cortes de servicio por falta de pago de las facturas alcanzadas por esta resolución.

La resolución del ENRE se debió a que EC SAPEM informó que, a causa del decreto presidencial que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, “le fue imposible llevar a cabo la toma de lectura real de los medidores, desde el 20 de marzo al 13 de abril, por falta de personal”.

De acuerdo a la resolución del organismo, se comprobó que la metodología utilizada por la empresa para realizar las estimaciones en el período afectado “no representó la conducta real que tuvo cada usuario en particular” ya que, a raíz del aislamiento obligatorio, “estos usuarios modificaron el comportamiento de su actividad (comercial, industrial, etc.), minimizando, en algunos casos, sus consumos y registrando consumos cero, en otros”.

A raíz de ello, el Ente Regulador reglamentó un procedimiento que EC SAPEM deberá cumplir para llevar a cabo las refacturaciones mencionadas.

“Que siendo el objeto de este organismo, entre otros, el de velar por los derechos de los usuarios, el sistema implementado por EC SAPEM es injusto y produce perjuicio a los usuarios, por lo que corresponde a este Ente de Contralor tomar las medidas correctivas y necesarias para salvaguardar los derechos de los mismos”, sostiene la resolución.

Y agrega: “que, particularmente en el caso de los usuarios Comerciales e Industriales, el sistema utilizado por la Distribuidora resulta injusto, toda vez que, desde el inicio de la cuarentena, la gran mayoría de estos sectores, cesaron o disminuyeron sus actividades”.



Usuarios residenciales

Respecto de la situación de los usuarios residenciales, el Ente Regulador requirió a la empresa las bases de datos del período 2017-2019, a fin de analizar el procedimiento aplicado por la distribuidora para la estimación de consumos de este tipo de usuarios, “por lo cual una vez recibida la documentación requerida, se procederá a emitir el informe correspondiente para tal categoría”.



EC SAPEM justificó la estimación del consumo

EC SAPEM justificó el sistema de medición estimado debido a la cuarentena dictada en el país e indicó que “si bien, la empresa se encontraba exceptuada del aislamiento, esta excepción era solo en lo referente al mantenimiento del servicio de energía, no así para el sector comercial. Por ello, se procedió a estimar los consumos de los usuarios cuya lectura no fue tornada en ese lapso, siempre en función de lo que establece el Contrato de Concesión, su deuda y el Régimen de Suministro, para 'los casos de FUERZA MAYOR'”.

En ese marco, señaló que a partir del día 13 de abril, el sector comercial fue autorizado a retomar sus tareas en forma gradual, por lo que se fueron normalizando las lecturas, respetando los cronogramas correspondientes.

La empresa indicó también que aquellos usuarios que consideren que la estimación no fue correcta, pueden enviar un correo electrónico a atención comercial@ecsapem.com “con el ASUNTO: VERIFICAR MEDICIÓN o a través de www.ecsapem.com.ar y se responderá sobre su situación particular”.

Por último, remarcó que “en caso que el consumo estimado haya sido superior al real, y no se reclame por tal situación, la misma quedará compensada automáticamente en la lectura siguiente”.