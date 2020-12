Por una protesta salarial, el Concejo Deliberante de Valle Viejo no sesionó

La disputa entre el Ejecutivo municipal y las autoridades del Concejo Deliberante de Valle Viejo sumaron un nuevo capítulo ayer, cuando los empleados del órgano deliberativo, nucleados en ATE, se manifestaron frente a la casa de la intendenta Susana Zenteno, para reclamar por “no haber enviado los fondos suficientes para que los trabajadores cobren el 11 % restante del incremento del 21 % otorgado meses atrás.

Luego, se manifestaron en el interior del Concejo Deliberante y, por esa razón, no se pudo realizar la sesión que estaba prevista para ayer.

Si bien las autoridades del Concejo sostienen que el incremento no se pudo pagar porque el Ejecutivo municipal no envió los fondos correspondientes, el secretario de Gobierno, Rolando Contrera, desmintió esa situación y aseguró que los empleados del Concejo Deliberante ya cobraron con un aumento del 21%. El funcionario señaló que a principio de año, los empleados legislativos tuvieron un aumento salarial y, meses atrás, la Municipalidad giró al órgano deliberativo fondos para que ese incremento alcance el porcentaje de aumento que estableció la Provincia y el Municipio.

“Ellos adhirieron a la política salarial del Municipio establecida en el 21 % para el ejercicio fiscal 2020, así que se le ha dado la diferencia, porque ellos ya habían recibido un aumento, para alcanzar el 21 %. Todos los empleados del Ejecutivo, Concejo Deliberante, Juzgado de Faltas recibieron un 21 % de aumento en el 2020, no hubo ningún tipo de discriminación para nadie y el Ejecutivo municipal no se ha quedado con el dinero de los empleados del Concejo Deliberante. Si esto hubiera ocurrido, inmediatamente se habrían iniciado acciones penales por malversación de fondos”, señaló.

Por lo pronto, el conflicto continúa y la sesión de ayer se pasó para hoy, con la incertidumbre de si se concretará.