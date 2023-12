Presentaron proyectos para declarar el rechazo al DNU de Milei

Ingresaron a la Cámara de Diputados de la provincia dos proyectos para rechazar el DNU propuesto la semana pasada por el Presidente Javier Milei y otro por el protocolo antipique. Las iniciativas llevan la firma de la diputada provincial Adriana Díaz, quien declaró sobre la propuesta del primer mandatario provincial que manifestaba “el más enérgico rechazo al DNU 70/2023 de la presidencia de la Nación por constituir una afrenta al sistema democrático, al estado de derecho imperante en la República Argentina y contrario a las facultades conferidas por la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo”.

En los fundamentos, Díaz no dudó en destacar que “en sólo 10 días desde la asunción del actual presidente, las decisiones que viene tomando han causado una enorme conmoción en el pueblo argentino. La brutal devaluación del 118% de nuestra moneda ha provocado una caída estrepitosa de los ingresos de los trabajadores (formales y no formales) y llevado la ya alta inflación al 3678 % - según el mismo presidente, quien además anunció que en lugar de inflación tendremos estanflación".

Al puntualizar sobre el DNU, la legisladora del Partido Intransigente señaló que “el mismo 20 de diciembre pasado, el presidente utilizaba por segunda vez la cadena nacional de los medios públicos para anunciar el Decreto de Necesidad y Urgencia número 70/2023, decreto del que sólo enumeró 30 puntos de los 366 artículos que posee. Los DNU son una excepción a la regla constitucional general, la que prohíbe al Ejecutivo "bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". (Constitución Nacional, inciso 3, Articulo 99). En el párrafo siguiente del mismo inciso y artículo, el texto constitucional plantea la excepción al impedimento de que el Ejecutivo tome atribuciones del Poder Legislativo, restringiendo la facultad a cuando haya circunstancias imposibles de prever, que requieran un trámite urgente y que no regulen materia penal, tributaria, electoral o de los partidos políticos, como ocurrió con el DNU que amplió la Emergencia Sanitaria ante la declaración de la pandemia del coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud. Un evento inesperado (la pandemia), que requería que se tomaran medidas sanitarias urgentes para evitar el contagio de la población y la muerte de argentinos. El decreto 70/2023 de ninguna manera atiende a la excepción constitucional, ni por el contenido, ni por la oportunidad, ni por la magnitud. No es que no pueda proponerse desde el Ejecutivo una reforma integral del Estado, lo que no se puede es hacerlo vía un DNU, sino a través de iniciativas legislativas que puedan ser estudiadas y debatidas en el Poder Legislativo”.