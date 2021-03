Presidente de FECLISA: "La gente que se atiende en un hospital es de escasos recursos, no va a ir a la clínica"

Jorge Saavedra, presidente de la Federación de Clínicas y Sanatorios (FECLISA), en el programa radial La Brújula, declaró que no es verdad lo que manifestó ayer el bloque de diputados de la UCR sobre "el debilitamiento estratégico de la salud pública" que supuestamente ejecuta a propósito el gobernador Raúl Jalil con el fin de favorecer a los grupos económicos que están a cargo de la salud privada.

Al respecto, Saavedra justificó la falta de inversión en el sistema sanitario estatal con la demanda de recursos que generó la pandemia durante el año pasado. Según su opinión, los gastos en insumos, personal, instrumentos, entre otros elementos para enfrentar el contexto actual puede haber influido en que el Gobierno no brinde tanto presupuesto a la salud pública.

"Creo que no hay una desatención de la salud pública, sino que hay una problemática por todos conocida que impide afrontar otras obras y deben concentrarse específicamente en el tema del Covid", expresó.

Por otra parte, justificó la cuestión con el gran costo que tiene la vacunación en infraestructura y personal.

"El hecho de que no se haga inversión en algún hospital no significa que eso va a redundar en beneficio de clínicas, porque la gente que se atiende en un hospital es de escasos recursos, no va a ir a la clínica", afirmó.

En este marco, opinó que las personas que ocupan la salud pública, al no contar con asistencia por parte del hospital, prefieren quedarse sin atención. Posteriormente puntualizó en que hay que atender ese tipo de asuntos como "la suba de la pobreza".

"Vemos día a día que hay más personas en la calle viviendo con lonas, viviendas precarias, yo creo que eso hay que atender porque esa gente no se va a la parte privada a atender, si esa gente no puede atenderse en la parte pública, se queda en la casa y que Dios lo ayude", sentenció.

Además, afirmó que la situación de las clínicas no es buena ahora y explicó que una medida que las hubiera favorecido habría sido la de un aumento considerable del pago de las prestaciones.