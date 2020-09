Primera audiencia de conciliación entre ATE y la Municipalidad de Recreo

Ayer a la mañana, se realizó la primera audiencia de conciliación obligatoria entre la Municipalidad de Recreo y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el conlifcto desatado desde el inicio de la gestión del intendente Luis Polti, que dio de baja a más de 150 trabajadores, que en gran parte no fueron reincorporados.

En la audiencia, se acordó que el tema de los cesanteados no se trataría, debido a que se trata de un proceso que está judicializado y que se aguarda la resolución por parte de la Corte de Justicia.

Por este motivo, se avanzó en el tratamiento de las retenciones de los salarios realizados a los trabajadores e integrantes de la Comisión Directiva de ATE, producto de las medidas de los reiterados paros iniciados durante el último mes. En este sentido, el fiscal municipal de Recreo, Fernando Contreras, señaló que “los descuentos realizados obedecen a que el personal no estaba concurriendo a prestar servicio, pero no implica un desconocimiento del derecho de huelga, aunque fueron notificados que modifiquen su actitud y vuelvan a trabajar”.

En tanto, a los descuentos efectuados a miembros de la comisión directiva, Contreras dijo no contar con la nómina de aquella, por eso efectuó los descuentos. En virtud de ello, el gremio volvió a entregar una copia con quienes la integran.

El próximo miércoles, las partes volverán a reunirse en la DIL y el Municipio realizará una propuesta respecto de los descuentos realizados.