Productores de Nueva Coneta y Colonia del Valle exigen respuestas a Raúl Jalil

Productores frutihortícolas de Nueva Coneta y Colonia del Valle reclaman al gobernador Raúl Jalil por no cumplir con obras que se habían comprometido a realizar en la zona. "Nos dijo que la obra iba a empezar a trabajarse antes de fin de año el año pasado y nunca empezó", relató Jorge Silva, uno de los productores afectados.

"Ahora dicen que la obra sale 800 millones de pesos y que necesitan por lo menos 5 meses para rever la situación, elevar informes y sondear si se puede hacer la obra", sentenció.

Jorge Silva, productor de Colonia del Valle, relató a diario LA UNIÓN que durante enero y febrero del año pasado a los productores se les rompió el sifón en dos oportunidades y ellos mismos lo arreglaron con la ayuda de una empresa privada contratada por el Municipio.

En este sentido, agregó que la segunda vez que se les rompió el sifón un grupo de productores habló con el gobernador Raúl Jalil y le plantearon las problemáticas que estaban atravesando. Además, le solicitaron el cambio de trazado, que saquen el canal de Los Plateados, entre otros barrios, y que realicen directamente el entubado desde Tres Puentes hacia el entubado del secundario Río del Valle.

En ese momento el mandatario les aseguró que iban a solucionarles el inconveniente. En tanto, Jorge explicó a LA UNIÓN que el motivo del reclamo que están llevando adelante tiene que ver con que de noviembre a febrero no les llega agua a causa de la basura que arrojan en el canal los vecinos de Valle Viejo. En este sentido, Silva aseguró que mientras para algunos el canal se convierte en un "balneario" durante los meses antes mencionados, a los productores nos les llega agua.

"Se vive trancando porque los bañistas trancan todo, rompen todo y ahí es donde más necesitamos el agua nosotros", expresó.

En este marco, añadió que ahora están bien con el tema del agua, que el problema aparece luego en temporadas donde más demandan el recurso.

El productor también señaló que a veces pasan 12 días sin regar una hortaliza a raíz de estos problemas.

Puente canal

Jorge puntualizó en otra cuestión que le resulta importante dar a conocer y es que la obra del puente canal aún no se finalizó. "Hay una parte que no se hizo y es súper, súper indispensable: la parrilla que lleva en la entrada el puente canal", acotó.

"Toda la basura y los animales muertos pasan por ahí, caen a las líneas y se trancan, todo el tiempo estamos renegando", afirmó y agregó que la obra se inauguró sin haber sido terminada.

"Amiguismo"

Finalmente, el productor contó que en Colonia del Valle dan agua en el mes de noviembre a parcelas sin saber en qué estado se encuentran otros productores de la misma línea por "amiguismo".

"No debe ser así, en mi caso, por mi línea dieron agua precaria a un productor que tiene olivos, varias hectáreas, y no le alcanza el agua, pero no es mi culpa", señaló y explicó que algunos productores no quieren trabajar con bombas porque gastan electricidad, pero plantaron toda la parcela. En tanto, dijo que la mayoría de productores que reciben asistencia privilegiada corresponden a empresas.