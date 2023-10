¿Qué opinan los catamarqueños sobre el Debate presidencial?

El Debate Presidencial pudo dejar más preguntas que respuestas respecto a los candidatos que disputarán el puesto de Presidente de la Nación Argentina en las próximas elecciones, pero además de estas preguntas que seguramente serán respondidas durante las campañas de los candidatos, lo que sí dejó el evento televisivo fueron opiniones, y LA UNIÓN se acercó a los ciudadanos de Catamarca para saber sus puntos de vista respecto al desempeño de los candidatos en el Debate.

Uno de ellos fue Javier, quien alude que “fue lo mismo de siempre, todo mentiras (los candidatos) no dijeron nada fuera de lo común, no hubo propuestas, no hubo un desafío concreto de nada." Y también opina que todos se criticaron entre sí, y sus expectativas con respecto al próximo debate es que propongan algo concreto, que propongan soluciones a los problemas que están pasando en el país, especialmente en la economía y un debate serio sobre una ley de alquiler, ya que no ve concebible que el pago de un alquiler tenga el mismo valor que el pago de un par de zapatillas.

Julio César Montoya fue directo y dijo que no le gustó nada el debate, ningún candidato lo convenció. Ya pasó por cuatro presidencias y sigue sin ver cambios, no está conforme y no sabe a quién votar porque ninguno “le cae bien", ya que considera que solo prometen, en este contexto se refiere a las propuestas y cree que las hacen “bien lindas”, pero cree que no las cumplirán, no obstante, verá el próximo debate, con la esperanza de que todo mejore.

Estela, por el contrario, opinó que el debate “fue muy bueno, muy flexible”, y de las propuestas, la que más le gustó fue la de Sergio Massa, porque cree que tiene las propuestas más concretas “sé que hace poco él ingresó como Ministro de Economía y tengo fe y esperanza de que va a trabajar mejor para los argentinos”. Ella considera que es el único que hizo propuestas novedosas y que los demás se quedaron en el pasado, por eso también cree que el ganador indiscutido del debate fue Sergio Massa. Antes de irse comenta que verá el próximo debate porque le “interesa como argentina y yo sé que Massa tiene las mejores propuestas”.

Marcelo Oscar escuchó el debate por radio, y como Julio, no le gustó. Sintetiza que los candidatos tienen toda “la comodidad” y pide que saquen la inflación: “Nadie tiene un proyecto bueno, quien gane va a decir a los noventa días lo va a sacar, y a los jóvenes los tienen postergados y no saben hablar más que del pasado y ya la gente no aguanta más. Ya no alcanza la plata para nada”.

Para Marcelo, ninguno ganó el debate, el próximo presidente deberá congelar “las cosas por dos años” para que la economía se pueda acomodar. Da su opinión sobre el FMI y el desastre que los políticos hacen con la economía en general, y considera que los presupuestos para el 2024, ya lo gastaron, y que tendrían que hacer para el 2025.

Así cerró la mañana de entrevistas, con opiniones variadas, pero con el mismo anhelo de cambio o de mejora para el país.