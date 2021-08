"¿Qué va a hacer el marido?", Aníbal Fernández le restó importancia a la fiesta en Olivos

Mientras el actual jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció el error de celebrar un cumpleaños en plena pandemia, Aníbal Fernández, sumó su mirada sobre el escándalo provocado por la fiesta realizada en la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena estricta por coronavirus que regía el 14 de julio de 2020 en el Área Metropolitana.

Según explicó, el cumpleaños de la primera Dama Fabiana Yáñez es una contravención a las normas sanitarias que no atañe a la función pública.

“La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el estilo, que a lo mejor puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido? Como en la edad media, 1200 años atrás, ¿llegar y cagarlas a palos porque cometió un error de esas características? Eso no existe más, señores”, evaluó el ex jefe de Gabinete en diálogo con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.

Ante las repreguntas, Fernández explicó su punto de vista: “No te estoy boludeando. Me estás planteando un tema. No estuvo bien. Claro, ¡qué va a hacer! ¿Cómo se resuelve? Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños, el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error... eso no existe más, ¡por dios!”

Ante las repreguntas, el funcionario le quitó responsabilidad a Alberto Fernández diciendo que Yáñez no es funcionaria pública y el presidente lo único que hizo fue “participar tibiamente” de un encuentro que había sido organizado por la Primera Dama. “Si ella hizo eso, él cuando llega a su casa, la única cosa que tiene es la de participar tibiamente en lo que sucedió”, planteó.

“¿Cree que esto debilita a Fernández?”, preguntó Tenembaum. “No, Alberto no es deshonesto, no le robó a nadie, no le quitó derechos a nadie, no se robó el patrimonio de los argentinos como sucedió con el corrupto de Macri. La esposa de Macri tenía talleres donde contrataba a personas por centavos para trabajar millones de horas por día, eso me preocupa mucho, pero Alberto no es un deshonesto y todos ustedes lo saben”, contestó Fernández.

La fiesta

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció esta mañana que el 14 de julio del año pasado se realizó una fiesta de cumpleaños en la Quinta Presidencial de Olivos. La primera foto del festejo fue difundida por Eduardo Feinmann en el canal LN+. Voceros del Gobierno aseguraron que se trataba de una imagen retocada digitalmente. Horas después, Guadalupe Vázquez, periodista del mismo medio, publicó otro registro de mayor calidad en donde se puede ver a 12 personas, incluidos Yáñez y el presidente Alberto Fernández, y al perro Dylan. No hay distanciamiento social ni barbijos.

El decreto 576/2020, vigente en la fecha que se realizó el cumpleaños, prohibía los encuentros sociales en distritos que se encontraban en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), entre ellos el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según informó el ministerio de Salud ese martes 14 de julio de 2020 en las últimas 24 horas se habían confirmado 3.645 casos de coronavirus y habían fallecido 65 personas; y el total de contagios desde que comenzó la pandemia hasta ese día era de 106.910 y los fallecidos alcanzaban los 1.968.

Las primeras sospechas sobre la posibilidad de que se hubieran realizado fiestas en Olivos en medio de la pandemia surgieron cuando el periodista Gonzalo Zíver accedió y difundió en redes sociales el registro completo de visitas a la Quinta durante gran parte de 2020. De esa nómina, surgen los nombres de los presentes en las fotografías.