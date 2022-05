"Queremos buscar la unidad para que podamos salir del embrollo"

El dirigente nacional, presidente del partido COPEBO (Corriente de Pensamiento Bonaerense) y actual secretario General del SEOCA de la zona oeste de Buenos Aires, Julio Rubén Ledesma, arribó a Catamarca para participar de diferentes actividades en el orden político y social.



Por la mañana el referente del COPEBO brindó una conferencia de prensa en la que destacó la necesidad de consolidar una propuesta política multisectorial:

"Venimos con la intensión de sumar fuerzas, para conformar un partido nacional, buscando el consenso y la unidad para que los argentinos, más allá de los partidos que cada uno integre, podamos llegar a buen puerto con una política económica consensuada, debatida, en donde todas las ideas y los sectores sociales y representativos puedan tener voz. Lo peor que pueden hacer es callarnos la boca, por eso creemos que llegó el momento de la verdad", indicó.



De la ronda de prensa participaron, además, José Luis Centeno, referente del COPEBO en Catamarca y Mariana Vaute, diputada nacional mandato cumplido, entre otros dirigentes.





Respecto a la situación política actual, destacó que "debemos conversar para defender un espacio con distintos pensamientos, donde busquemos ponernos de acuerdo y cambiar lo que está mal. Los políticos actuales llevan adelante la política del pino, vos ves que crece algo abajo del pino? No. Y así son ellos: no dejan crecer a nadie. Me parece que coartan la posibilidad de los jóvenes, de los no tan jóvenes y de los hombres y mujeres que tiene el deseo, como decía Perón, de construir una patria libre, justa y soberana y la mejor manera es creando trabajo mediante la obra pública".





"El deseo de nuestro sector es buscar la unidad para que podamos salir del embrollo que existe, con la imposibilidad de bajar los precios, de contener la inflación. Si los argentinos nos unimos podremos llegar a buen puerto. Con el presidente Alberto Fernández compartí un gabinete pero no estoy de acuerdo con su política económica. Debemos unirnos peronistas, radicales, socialistas, vecinalistas y gente con distintas opiniones para construir desde el consenso", insistió.





Por la tarde, Ledesma realizó diversas donaciones, en primer lugar, de juegos infantiles en el Jardín de Infantes perteneciente a la Escuela 182 , Luis Franco, Jin 7 (Avenida Virgen del Valle y Avenida Los Álamos) y, luego equipamiento en el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo.



Rubén Ledesma es un reconocido dirigente nacional de la Matanza, que participó del equipo partidario del ex presidente Néstor Kirchner, fue senador provincial, diputado nacional y es representante para la Paz Mundial ante la ONU.