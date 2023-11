Quintela de amagar a renunciar a felicitar a Milei

Poco más de dos meses después de plantear la posibilidad de renunciar a su cargo de gobernador de La Rioja si Javier Milei se convertía en el nuevo presidente, Ricardo Quintela felicitó este domingo al libertario por su amplio triunfo en el balotaje ante Sergio Massa y hasta adelantó que adoptará el “rol” de “oposición responsable y abierta al diálogo”.

“Quiero felicitar al nuevo presidente de los argentinos y argentinas @JMilei elegido por el voto popular a quien le deseamos éxitos en su gestión”, escribió el mandatario riojano en el primer párrafo del mensaje que publicó en “X”.

A principios de septiembre, Quintela había advertido sobre las medidas de "ajuste" que según su óptica implementaría el dirigente de la Libertad Avanza y que impactarían negativamente en el resto de las provincias.

"La agresividad que tiene para comunicarse con la sociedad, es imposible gobernar con una persona de estas características, independientemente de ser respetuoso de la voluntad popular, pero tiene un sesgo filonazista que asusta y atemoriza", profundizó su cuestionamiento aquella vez en diálogo con El Destape.

El mensaje que Ricardo Quintela escribió en redes, tras el triunfo de Javier Milei.

Esas declaraciones fueron posteriores a la publicación de un video donde aseguraba que si Massa no ganaba en octubre, en las generales, las provincias iban a sufrir la falta de recursos.

Quintela había inaugurado una nueva versión de la campaña del miedo: el amague de renuncia, que tal vez no tuvo el efecto deseado.

“Si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”, prometió quien logró la reelección en su provincia el 7 de mayo pasado, imponiéndose no solo ante el candidato de Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, sino también sobre Martín Menem, sobrino del ex presidente Carlos Menem y postulante de La Libertad Avanza.

Aquel escenario con Milei como presidente, por entonces hipotético semanas después de las PASO, se convirtió este domingo en realidad y el libertario tomará el poder en un futuro muy cercano. De hecho, en La Rioja, con el 99.16% de las mesas escrutadas, el libertario obtenía el 53.72% de los votos, contra el 46.27% de Massa.

“Comienza una nueva etapa en la República Argentina donde la responsabilidad es del presidente electo”, dijo Quintela, a tono con lo expresado por el cantidato de Unión por la Patria tras reconocer su derrota. "La responsabilidad es del presidente electo”, dijo Quintela, a tono con lo expresado por Massa.

Y añadió: “Cumpliremos el rol que el pueblo nos asignó siendo una oposición responsable y abierta al diálogo siempre en defensa los intereses de los argentinos”.

Ricardo Quintela: “Al compañero Massa, gracias por su entereza”

En otro tramo de su publicación, Quintela le dedicó un párrafo de agradecimiento a Massa. “Gracias por la entereza y el altruismo de tu vocación sin renunciar a los valores del Justicialismo”, le reconoció. “Seguimos convencidos de que tu propuesta por la que trabajamos es la correcta, que abraza la protección de la industria y el trabajo nacional, el respeto por los derechos humanos, el sostenimiento de la salud y la educación pública, libre, gratuita y de calidad; y la defensa del federalismo”, añadió.

También destacó “a los riojanos y riojanas por manifestar sus valores democráticos en paz”. Y por último, le envió “un agradecimiento muy especial a toda la dirigencia y la militancia política, barrial, gremial, empresarial y estudiantil por darlo toda una vez más”.