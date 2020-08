Raúl Jalil mostró su preocupación por el aumento del desempleo en Catamarca

El gobernador Raúl Jalil volvió a descartar un incremento salarial para los empleados estatales porque los fondos del Estado provincial se destinarán a aquellos sectores más afectados por la pandemia de Covid-19. Entre varios temas que tocó, defendió las nominaciones de Fabiana Gómez y Hernán Martel para integrar la Corte de Justicia y confirmó que Gustavo Aguirre será el próximo ministro de Seguridad.

En diálogo con radio Valle Viejo, el mandatario provincial señaló que, si bien Catamarca se encuentra en mejores condiciones que otras provincias en el marco de la pandemia, tiene preocupación por la cantidad de catamarqueños que perdieron el trabajo por esta situación. En ese sentido, le pidió solidaridad a los dirigentes sindicales que reclaman incrementos salariales, como el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical que comandan ATE y el SOEM Capital.

“A veces, me sorprende la gente en esta situación estén pidiendo aumento, cuando hay muchos catamarqueños que se están quedando sin trabajo. Nosotros hemos triplicado la entrega de bolsones en toda la provincia y hay una política muy importante de contención social. Hay que dedicarse a los que menos tienen”, señaló el gobernador.

En esa sintonía, remarcó que no son todos los gremialistas los que actúan sin tener en cuenta el contexto, “porque la mayoría sabe la situación que se está pasando”, y dijo que “si son tan solidarios esos sindicalistas, nos tendríamos que dedicar en forma conjunta a ayudar a la gente que se ha quedado sin trabajo, que es mucha. Nosotros hemos avanzado un 5 % de desempleo y el mundo no está generando empleo”.

“La solidaridad comienza por los que no tienen nada y, sobre todo, en esta época de pandemia. Catamarca paga los salarios en tiempo forma, el aguinaldo en tiempo y forma”, apuntó y dijo que cualquier ayuda e incluso designación que haga el Estado será en las áreas de Seguridad y Salud. Precisamente, anticipó que los trabajadores de esos sectores recibirán “una ayuda de 3 mil pesos en agosto y septiembre”.

Consultado por la polémica generada por el nombramiento del hijo del ministro de Educación en esa cartera, Jalil dijo que esa situación se reverá en los próximos días y que “le pedí a todos los ministros que tengan mucho cuidado porque hoy todo fluye rápidamente y tenemos que prestar atención a la gente. Así como a los sindicalistas les estoy pidiendo responsabilidad, yo también se la estoy pidiendo a todo mi equipo”.

En esa línea, el gobernador recordó que el Ejecutivo envió un proyecto de reforma del Estado, en el que se prevé un mecanismo único de ingreso a la administración pública, “pero no sé por qué motivo no la quieren hacer porque creo que es la solución para que haya transparencia”.

Por último, consultado sobre la selección de Fabiana Gómez y Hernán Martel para que integren la Corte de Justicia, Jalil señaló que si el Senado presta acuerdo, “van a ser muy buenos jueces”.

“Hoy, la Constitución plantea que es disposición del gobernador proponer los miembros de la Corte y cumplen con todos los requisitos. Pero aparte de eso, son buenas personas, tienen sentido común. Yo les dije que si llegan a tener el acuerdo, defiendan al Estado, los recursos del Estado y tengo plena confianza de que lo van a hacer”, dijo en relación a los cuestionamientos que surgieron desde la oposición a la selección de ambos y que incluso ya sumó una impugnación en el Senado.

“Hay que respetar la Constitución. Yo nunca me opuse cuando alguien proponía porque la Constitución es muy clara”, finalizó.