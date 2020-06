Raúl Jalil: Tenemos que quitarnos un poco el miedo y tener una nueva forma de vida

El gobernador Raúl Jalil fue requerido por diversos medios nacionales, durante las últimas horas, interesados en conocer más acerca de cómo se desarrolla la vida diaria, en la única provincia argentina que aún no registró ningún caso de Covid-19. A su vez, se mostraron interesados por la fallida llegada del presidente Alberto Fernández, que el viernes pasado debió cancelar su visita a Catamarca, ante un peligro cierto de contagio de coronavirus del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que horas más tarde, dio negativo en el test respectivo.

En ese marco, el gobernador fue consultado respecto del control que realiza el Estado provincial de quienes ingresan a Catamarca. “Nosotros elegimos que la cuarentena sea en la casa y no en hospitales, y le quiero agradecer eso a la gente” señaló, para luego explicar los mecanismos que se aplican en cada caso.

Al hablar de los pasos fronterizos y señalar que tanto para entrar o salir, se debe tener el permiso nacional, el mandatario comentó lo sucedido el fin de semana en Quirós, donde un grupo de pobladores cortaron la ruta, reclamando que se controle a algunas personas que llegaron de Buenos Aires y no estaban cumpliendo con la cuarentena. “Hemos tenido infracciones, pero también ayuda el pueblo. En el día de ayer, tuvimos gente que quiso ingresar a un pueblo y no cumplía con el aislamiento. La gente se levantó e hizo un piquete. Creo que en esto todos tenemos que ser responsables”, comentó.

El mandatario también se refirió a las críticas que despertó la visita que iba a realizar el presidente Fernández a la provincia y se manifestó en contra de cerrar las fronteras. “Acá viene el presidente, un camionero, un médico, el dueño de alguna empresa, mientras siga el protocolo tenemos que quitarnos un poco el miedo y tener una nueva forma de vida. Tuvimos la presión de todos, pero no tenemos la frontera cerrada, estoy en contra de eso. Hay que tener un control, controlar los síntomas si vienen de lugares de circulación comunitaria y hacer la cuarentena”, remarcó.

Por otra parte, Jalil volvió a señalar que más allá de que no se hayan registrado casos de Covid-19 en la provincia, “sabemos y es muy probable que el virus va a llegar y hay que ser muy prudente”.



¿Superliga en Catamarca?

En una de las entrevistas, el gobernador Jalil fue consultado sobre si le interesa que equipos de Primera División de AFA arriben a la provincia a entrenar y jugar partidos, y respondió que sí. “Nosotros estamos interesados en que vengan y haya espectáculo, siempre que se haga lo que contemplan los protocolos, hacer tests, tener los tiempos necesarios de cuarentena, etcétera.”

“Nosotros habilitamos el fútbol 5. Nos vamos a tener que acostumbrar. La gente tiene que comprender que el mundo cambió y para que todo siga funcionando, vamos a tener que ver cómo convivir hasta que haya una vacuna. Ayer, miraba el fútbol de España, sin espectadores, y creo que es una posibilidad para el norte (de Argentina) tener este atractivo. Creo que la pandemia dejará otras posibilidades”, añadió.