Repudian los dichos de Jalile contra Zenteno

Ayer, en una entrevista radial, el exintendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile, criticó a la actual jefa comunal chacarera Susana Zenteno, señalándola de ser un virus "más dañino que el coronavirus". Además la tildó de "ladrona" y consideró que la gestión de su sucesora está plagada de “papelones y mamarrachos”.

Ante estos dichos, desde la rama femenina del Partido Justicialista manifestaron su repudio contra los ataques de Jalile.

"Lamentamos tener que expresarnos una vez más, para repudiar públicamente la constante y reiterada actitud machista, misogina y violenta, del dirigente político de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile; hombre que ha sido hasta ahora ejemplo de ataque a mujeres como Lucía y Susana por sus roles Institucionales, políticos y personales", señalaron.

"Otra vez dispara su violencia de género en contra de la Intendenta de Valle Viejo, mujer que supo ganarse el acompañamiento político de su pueblo y con ello convertirse en ganadora de la compulsa electoral que lo separó él del cargo de intendente. Culpable ella de su amor, respeto y nobleza, a fuerza de sencillez y trabajo que seguirá siendo, mujer, Intendenta y el máximo referente institucional, roles que este hombre, no tolera?

Será entonces, la sociedad, que en algunos casos ha evolucionado más rápido que sus dirigentes y que ya no permiten este tipo de conductas que no se adaptan a estos tiempos de respeto, será además la encargada de impartir las sanciones sociales que estas conductas deben recibir para que empecemos a deconstruir la violencia de género.

A Susana Zenteno todo le costó más, por ser mujer, por competir con hombres, por ganarle a algunos hombres, pero seguramente y también por su género es que va a encontrar el acompañamiento de todas las mujeres sin distinción de partidos ni posiciones!!!", indicaron desde el PJ en un comunicado.