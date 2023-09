Reunión de Milei y Barrionuevo: Debemos adaptarnos a los nuevos tiempos laborales

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, acelera sus contactos con el sindicalismo para garantizarse una vía de diálogo con el movimiento obrero organizado ante un futuro gobierno. Ayer se reunió con Luis Barrionuevo, el octogenario secretario general del sindicato de trabajadores hoteleros y gastronómicos, que en las últimas semanas pasó de apoyar a Eduardo “Wado” de Pedro, funcionario de confianza de Cristina Kirchner, a elogiar explícitamente al economista libertario.

La cercanía de Milei con Barrionuevo salió a luz por declaraciones del titular de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra). Dijo que no tenía dudas que el diputado nacional ganaría sin necesidad de balotaje el próximo 22 de octubre. “Lo veo en mis nietos, ya no en mis hijos, sino en mis nietos que ya votan que, como decimos los catamarqueños, creo que gana en primera vuelta y sin chicote”, anticipó.

Este martes, esa buena sintonía se materializó en un mano a mano. Milei y Barrionuevo analizaron la realidad del mundo laboral en general, pero pusieron foco en la realidad del sector del turismo, hotelería y gastronomía que tiene un peso de más de un millón de trabajadores directos e indirectos, indicaron a este medio fuentes partidarias de La Libertad Avanza. El interés es cómo dinamizar el empleo para que “la Argentina vuelva a la senda del crecimiento de la mano del trabajo genuino”, indicaron.

A primera vista, la plataforma electoral de La Libertad Avanza choca de frente con los intereses de la dirigencia sindical. En 2021, Milei proponía en su proyecto político una ley que democratizar el movimiento sindical, “eliminando el unicato, la afiliación obligatoria y la falta de democracia, prohibiendo en este sentido las reelecciones continuas de los representantes”.

Sin embargo, esa idea parecería haber sido dejado de lado. El candidato presidencial dijo en una entrevista que evitaría intervenir en la organización interna de los gremios. “Hay partes en las que vos no podés intervenir y en las sí podés, este es un problema que la solución la tendrán que encontrar los trabajadores, no es algo que yo me tengo que meter a estar rompiendo cosas”, puntualizó Milei en declaraciones a LN+.

Por eso, desde La Libertad Avanza están preparando el terreno para establecer puentes con la corriente sindical más dialoguista para sus propuestas de ajuste del gasto público y de flexibilización laboral. Varios de los referentes gremiales con los que arrancó conversaciones incluso acompañaron las reformas “pro mercado” en los años noventa durante la gestión de Carlos Menem, un período de gobierno que Milei no se cansa de elogiar y poner como ejemplo.

Al igual que con Barrionuevo, Milei ya se reunió con el secretario general de Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez. El dirigente pertenece al sector de los “independientes” junto con Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) como parte de la fracción más dialoguista de la CGT asociado con “los Gordos”, corriente en la que figuran Héctor Daer (Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio). Es un vertiente que, por lo general, mantiene buena relación con gobiernos de turno.

Milei fue interiorizarse con Martínez sobre el sistema indemnizatorio que rige para el trabajo estacional de la Uocra, que reemplaza el pago por despido sin causa regulado por La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) por un aporte mensual a una caja de retiro destinada a tal fin. Al candidato presidencial le parece atractivo ese régimen para implementar hacia el conjunto de la economía.

Desde la perspectiva de Milei, el marco normativo laboral es uno de los puntos que impide la generación de trabajo genuino en blanco del sector privado desde 2011. Tras su encuentro con el libertario, Gerardo Martínez comentó que su interlocutor “no quiere hacer reforma laboral”. “No es el capítulo que más le interesa; el capítulo que más le interesa es el tema de la macroeconomía y cómo bajar los índices de inflación”, dijo.

No todo el sindicalismo comparte la mirada de empezar a conversar con Milei. El pleno de la CGT apoya la candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa. Y algunos gremios ya están movilizados para buscar los votos de Unión por la Patria y avisan que confrontarán a un futuro gobierno de Javier Milei si decide avanzar con despidos y quita de derechos laborales.

“Yo estoy haciendo asamblea todos los días y les digo: 'Muchachos, después no lloremos eh, este tipo te va a sacar el laburo, la indemnización, los derechos'. Cómo puede ser que tu hijo, tu jermu o el marido de una trabajadora haya votado a este tipo”, advirtió Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. “Uno a veces se siente mal porque con todo el laburo que hemos hecho y viene un loco de estos, dice todo eso y la gente lo vota. Se ve que la clase política de todos los partidos ha hecho las cosas muy mal”, concluyó el gremialista en declaraciones radiales.