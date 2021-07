Rogelio Frigerio: Si volvió el kirchnerismo es porque hicimos las cosas mal

El exministro del Interior y Obras Públicas Rogelio Frigerio realizó una autocrítica hacia la gestión de Mauricio Macri y consideró: “Si volvió el kirchnerismo a gobernar, es porque hicimos las cosas mal”. “Quedó un sabor amargo y la gente nos lo hizo ver a través de su voto”, agregó.



En ese sentido, el ahora precandidato a diputado nacional por Entre Ríos, analizó las fallas en la gestión de Cambiemos y consideró que se “subestimaron los problemas y se sobrestimó la capacidad para resolverlos”.

“Si volvió el kirchnerismo a gobernar es porque hicimos cosas mal, sobre todo en donde la gente tenía más expectativa, que eran las cuestiones económica”, dijo el exfuncionario en declaraciones radiales, al tiempo que aseguró que en lo personal se dedicó “todo el año pasado” a hacer “una autocrítica”.

“Me pasó igual que a la sociedad, que sintió que la oposición tenía una agenda alejada de la gente, como le pasa al oficialismo hace rato”, sostuvo y agregó: “Cuando la gente no puede llegar a fin de mes que los políticos se ocupen tanto de la cuestión personal me parece que no es lo que se espera de nosotros”.

Por otro lado, al ser consultado sobre la decisión de la titular del PRO, Patricia Bullrich, de no competir este año en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) por una candidatura, consideró que “está bien el acuerdo, y, si no hay acuerdo, también”.

“No es que no esté de acuerdo en la competencia; al contrario, el Estado gasta miles de millones de pesos en las PASO, hay que usarlas, pero eso no puede ser lo más importante en la discusión política”, remarcó Frigerio.

Por último, cuestionó en duros términos la gestión de Alberto Fernández y consideró “que deja mucho que desear”. “No creo que este Gobierno tenga un plan, creo que es una permanente toma de decisiones de acuerdo a la coyuntura y al calendario electoral. Hay mucha falta de capacidad en la toma de decisiones”, concluyó.