Saadi: "El 9 de julio, cuando arranque la campaña, vamos a presentar la nueva propuesta"

Este lunes, de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), consultado, el intendente de Capital Gustavo Saadi anticipó que el lanzamiento de la campaña para buscar su reelección será el 9 de julio. Además, se refirió a los acuerdos que se realizaron dentro del espacio de Unión por la Patria para llegar a la lista de unidad de Jalil-Dusso, y apuntó de forma crítica que el caso contrario, es una muestra de no tener propuestas claras.

“La campaña comienza formalmente el 9 de julio, siempre he sido muy respetuoso de los plazos y procesos. Hoy sigo abocado a la gestión municipal, y el 9 de julio cuando arranque la campaña, vamos a presentarles las nuevas propuestas, las nuevas obras y acciones que queremos hacer en la ciudad como lo hicimos la vez pasada y que hoy son casi la mayoría de ellas una realidad” manifestó Saadi ante la prensa.

En tanto, consultado por los cierres de lista de precandidatos llevado a cabo el fin de semana, explicó: “Siempre los procesos de cierres electorales, hay conversaciones y negociaciones. Eso ya es una anécdota y en nuestro frente electoral va nuestro gobernador Raúl Jalil por su reelección y el ingeniero Dusso como vicegobernador, me acompaña el doctor Ramón Figueroa Castellano como senador, estoy muy contento, es una persona que conoce mucho la ciudad.”

Por otro lado, el jefe comunal respondió una pregunta que venía esquivando y que representaba el interés de un gran sector dentro del PJ, sobre una posible candidatura como gobernador. “No”, fue la contundente respuesta de Saadi y agregó: "Siempre lo dije, más allá de los cargos y los nombres hay que ponerse de acuerdo en un programa de gobierno”.

En este sentido, apuntó: “Ese es el gran problema que por ahí tienen los frentes electorales, que se arman para ganar una elección pero a la hora de gobernar no hay proyectos porque no hubo un acuerdo previo de lo que ese frente quiere para la ciudadanía. Entonces, siempre insistí con eso, más allá de quien puede ser el gobernador, el intendente, concejal, o el lugar que uno ocupe, hay que ponerse de acuerdo sobre las propuestas y los programas de gobierno, porque después los gobiernos fracasan cuando no se ponen de acuerdo”

Y advirtió de forma crítica: "Cuando la oferta electoral de algún frente tiene muchísimos candidatos, es porque no hay un acuerdo sobre las cuestiones programáticas que tiene que hacer el Gobierno para la ciudadanía”

Por último, respecto a cuáles son los puntos en común acuerdo que tuvieron los dirigentes en Unión por la Patria para llegar a la unidad de cara a las elecciones, explicó: “Seguir con el incentivo al empleo privado, algunas cuestiones que hay que mejorar en la parte de salud, darle mucha más impronta de la que se le viene dando, que se viene trabajando muchísimo en lo que es el turismo, para nosotros es muy importante, lograr una Ciudad más igualitaria, donde cada barrio puedan llegar absolutamente todos los servicios, que pongamos foco en eso. Entonces, en esas cuestiones nos fuimos poniendo de acuerdo y creo que va haber una linda propuesta de gobierno”.