Saadi presentó el Plan Estratégico Integral 2030

En un acto desarrollado en el Complejo Cultural Urbano Girardi, con la presencia de invitados especiales y las máximas autoridades de la Provincia, el intendente capitalino, Gustavo Saadi, presentó el Plan Estratégico 2030 para la ciudad.

La decisión del intendente Gustavo Saadi, de diseñar y ejecutar un plan rector trascendental, abarca diferentes cuestiones como el desarrollo urbano de la ciudad, obras, políticas y planificación de diez años para la Capital, asegurando la continuidad de las acciones que beneficien a los vecinos más allá de la persona y la fuerza política que ejerzan la intendencia.

El éxito del plan impulsado por el jefe comunal, naturalmente, se basa en el diálogo y la participación de toda la ciudadanía, las instituciones y entidades, partidos políticos y centros barriales, sin exclusión alguna.

La presentación estuvo a cargo del secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, en un acto que contó con el gobernador Raúl Jalil, el secretario de Gobierno y Coordinación, Fernando Monguillot; el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Zelaya; el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Flavio Fama; la directora de Planificación Estratégica, Eugenia García Posse; y una mesa ampliada con paridad de género, que incluyó representantes del Colegio de Arquitectos, Colegio de Abogados, Colegio de Ciencias Económicas, Centro de Ingenieros, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Unión Comercial de Catamarca, Unión Industrial de Catamarca, Cluster Tecnológico, Delegación Catamarca de la CGT, centros vecinales y entidades civiles, ministros, legisladores nacionales, provinciales, concejales; el intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra y el exintendente capitalino Ricardo Gaspar Guzmán; entre otras autoridades.

El Plan Estratégico Integral

El plan se manejará con una Agenda Estratégica, que contemple los aspectos más transversales de la ciudad; un segundo eje de Zonas Barriales, a partir del cual se dividió la ciudad en seis zonas barriales para atender las necesidades específicas de cada sector, y un tercer eje de Área Metropolitana, que aborda en forma conjunta las problemáticas y aspiraciones comunes de la Capital con los municipios de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

Cada eje tiene una comisión de trabajo, vinculada con el aspecto del plan sobre el cual se enfocará, y cada comisión va a abrir discusiones y debates temáticos con el resto de la sociedad, reconociendo los ejes barrial, transversal y metropolitano, que sumará a los equipos de trabajo de los tres municipios.

El PEI ordenó su trabajo inicial con una Comisión Coordinadora, la Comisión Barrial, la Comisión Metropolitana y la Comisión Asesora.

La Comisión Coordinadora está encabezada por el propio intendente y su gabinete de secretarios, autoridades que guiarán las acciones con la premisa de dar cabida a todas las propuestas que se reciban.

En la Comisión Barrial trabajarán autoridades e integrantes del Concejo Deliberante, quienes a su vez formarán seis subcomisiones Concejo deliberante conformadas por los ediles de todos los bloques y referentes de la sociedad.

La Comisión Metropolitana abarcará todo el Valle Central, y sumará a los trabajos a los intendentes de Capital, Gustavo Saadi; de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, y de Valle Viejo, Susana Zenteno; además de autoridades del Ministerio de Planificación y Modernización de la Provincia. Los intendentes ya tuvieron un primer encuentro virtual para delinear los primeros pasos de su trabajo.

Finalmente, la Comisión Asesora contará con representantes de organizaciones de la sociedad civil: entre otras, la Universidad Nacional de Catamarca, la Unión de Arquitectos, el Centro de Ingenieros, la Unión Comercial de Catamarca, la Unión Industrial, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, etc.

Coordina el plan con una visión integral, la Dirección de Planificación, Estrategia y Gobierno Abierto, dependiente de la Secretaría de Gabinete y Modernización.

El gran objetivo es que todos los ciudadanos, cada uno con su mirada y sus proyectos, aporten libremente ideas y propuestas, para consolidar aquellas que encuentren mayor consenso. El PEI debe emerger como resultado de un trabajo amplio y conjunto, con los vecinos, los referentes, las instituciones y todos los actores políticos.

Mensaje de Mariano Rosales

El secretario de Gabinete Mariano Rosales, quien tuvo a su cargo la descripción del PEI 2030, fue el primer orador y recordó que "a mediados del año pasado, cuando recién se había definido que Gustavo competiría por la intendencia, pensábamos en la ciudad que queríamos, cuáles serían los objetivos a trazar si es que nos iba bien en las elecciones. Recuerdo especialmente una noche en la casa de Gustavo, conversando a solas mientras cenábamos, y nos preguntábamos cómo podíamos hacer para pensar un proyecto de ciudad a largo plazo. Él me decía: 'Mariano, veo que, en Argentina, cuando asume un gobierno, y en especial cuando cambia el signo político, se tira por la borda todo lo que se hizo antes, o se avanza en cuestiones totalmente disfuncionales con lo que se hizo anteriormente'. Y me remarcaba que lo que estaba en juego era la ciudad, algo mucho más importante que la gestión personal. En la conducción de un municipio está en juego cómo se construye la ciudad, y esa falta de continuidad, esa ausencia de un criterio común, produce fallas estructurales que después son muy difíciles de corregir, porque no se puede volver atrás".

"Ahí surgió la idea de hacer un plan estratégico. Esa noche, Gustavo me encomienda que si nos iba bien en las elecciones me encargara de comenzar a trabajar en un plan estratégico de ciudad. Como punto de partida de ese análisis, la pregunta fue ¿por qué tenemos que pensar en una ciudad a largo plazo? Y la respuesta está en la historia: los antecedentes muestran, en distintas ciudades del país, que los gobiernos ejecutan -uno tras otro- planes de ciudad diametralmente opuestos, y que eso desencadena un desarrollo desordenado; con políticas públicas que siguen una línea por cuatro años, y en los cuatro años siguientes marchan hacia otro punto diferente, sin ninguna visión conjunta de la ciudad. Por eso creemos que debemos pensar no solamente en la coyuntura, sino levantar la mirada y apuntar a largo plazo. Quizás los frutos no se vean de inmediato, eso es cierto, y tampoco aspiramos que los frutos los recojamos nosotros. Pero estamos convencidos de que es el momento indicado. De que todos los que estamos aquí presentes, y todos los capitalinos, tenemos la madurez cívica necesaria para unirnos a pensar cuál es el crecimiento que queremos para nuestra ciudad, para que ese crecimiento sea coherente y en beneficio de todos los ciudadanos", agregó.

Rosales precisó que "esto no afecta el hecho de que cada gobierno siga teniendo su margen de acción. El desafío es conjunto, y pasa por lograr continuidad en el tiempo, y que las decisiones trasciendan a las personas y a los partidos políticos que circunstancialmente ocupan una intendencia. Y la mejor forma de lograrlo, quizás la única, es con la participación de todos: que todos sean parte de la construcción de este plan. Para que el plan funcione no debe ser de nadie en particular, sino de todos. De todos los partidos políticos, de las asociaciones civiles, los clubes deportivos, la Universidad Nacional de Catamarca, los colegios profesionales, los centros vecinales, de los concejales, de otros municipios, de cada uno de ustedes. Sin duda, todos tienen mucho para aportar".

"Esto responde a algo importante, y es que tenemos claro que los gobernantes no son portadores de una sabiduría absoluta ni mucho menos. Rechazamos la idea de un poder que no escucha y resuelve según su parecer, imponiendo su criterio con prepotencia. Debe ser al revés, porque el vecino es quien más conoce las necesidades de cada barrio y cada rincón de la ciudad; conoce problemáticas, historias, desafíos, emblemas. El vecino debe ser parte de la definición de las políticas públicas, por eso la participación ciudadana es el pilar fundamental para elaborar el plan de ciudad 20/30 que estamos encarando", añadió.

Finalmente, dirigiéndose al público valoró que "su presencia en este acto es una señal más que alentadora, porque ese interés ratifica que compartimos las mismas inquietudes, y lo celebro con la seguridad de que trabajando juntos vamos a lograr todos los objetivos que nos propongamos".

Saadi: "Todos tenemos un objetivo común"

El jefe comunal, entre sus agradecimientos, destacó al hacer uso de la palabra la presencia de quienes lo precedieron en el cargo: "Quiero agradecer a los dos exintendentes Ricardo Guzmán y Raúl Jalil, personas con mucha experiencia, e invitamos también al exgobernador Brizuela del Moral, quien se puso a entera disposición, solo que tenía que cumplir con sus obligaciones de diputado nacional. Quiero agradecer que dejamos de lado nuestras diferencias partidarias para poder pensar en el bien común".

Gustavo remarcó su premisa de que "sin planificación no hay gestión, por lo menos una buena gestión", y ratificó la necesidad de avanzar en ese rumbo "entendiendo la planificación como la búsqueda de los objetivos, pero esa búsqueda es necesario realizarla a través de la participación de la sociedad".

"Nosotros estamos muy pendientes del día a día del vecino de la ciudad, es muy difícil salirse de eso, cotidianamente trabajamos en la iluminación, en la reparación de las calles, entre otras tareas; es necesario también mirar mucho más adelante, pero cada día son más las demandas de los vecinos, lo cual está muy bien porque quieren estar siempre mejor. Pero cada día hay también un crecimiento demográfico y eso hay que tenerlo en cuenta para poder desarrollar cualquier plan estratégico", sostuvo, sin olvidar que "en esta ciudad Capital, ingresan vecinos de las localidades de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, porque somos una ciudad de servicios".

"El Plan Estratégico que hoy estamos presentando, lo enviamos al Concejo Deliberante para que se aplique a diez años, para que trascienda las gestiones", recordó, para añadir su agradecimiento "a los concejales de la oposición, porque yo me encontré una oposición totalmente constructiva".

"Esa hoja de ruta, debe incorporarnos a todos, las asociaciones, civiles, culturales, religiosas. Yo creo que la participación es clave porque el gobierno no tiene todas las respuestas; la mayoría de las respuestas vienen de los vecinos, por eso activamos la escucha al vecino", agregó.

Gustavo aclaró luego que "este plan no viene a eliminar cualquier otro, venimos a actualizarlo, a incorporar otras situaciones, como la modernización o la propia conectividad. Hace un par de años era un privilegio, hoy pasó a ser un derecho".

"Antes, todos queríamos que la ciudad crezca, hoy queremos eso, pero de manera sustentable. El cambio climático, que antes era tocado por encima, hoy es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas", ejemplificó.

El intendente subrayó además que "no queremos que este plan sea un compendio que termine en la biblioteca, sino que necesitamos que sea revisado, actualizado y trabajado para que trascienda las gestiones del Ejecutivo municipal".

Por último, destacó que "todos tenemos un objetivo común, y si nos ponemos de acuerdo podemos disfrutar de una mejor calidad de vida".

Jalil: "Les deseo el mayor de los éxitos"

El gobernador, en su alocución, indicó que "gobernar en tiempos de pandemia no está escrito en ningún lado, pero yo siempre tengo una mirada positiva, al finalizar esta pandemia hay cosas que van a mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos".

"El tema virtual, o la educación que viene va a ser por lo menos una gran parte virtual. Hoy miramos más de 200 veces al día el celular. Gustavo tenía la idea de quitar los carteles de las calles, por cuestiones de contaminación visual, y nosotros los vamos a acompañar, porque sabemos que hoy el tema de los celulares ya está inserto en la sociedad, no solo aquí sino en todo el mundo. Vamos a acompañar este proceso, y creo que no hay dejar de lado la visión metropolitana. Uno no puede vivir en una ciudad donde Perón hace 40 años llevó el gas natural a la ciudad de Buenos Aires y nosotros todavía seguimos luchando para que todos tengan el gas, el asfalto, esa energía que nos merecemos", sostuvo.

Jalil expresó que "uno pasa por aquí, y revisa lo hecho en nuestro plan 2020 y nadie se imagina que íbamos a tener un 2020 como este, así que debemos replantearnos de aquí a diez años más, volver a debatir qué ciudad queremos, es muy bueno para la democracia y les deseo el mayor de los éxitos".