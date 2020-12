Se avecina un nuevo conflicto de poderes entre Zenteno y el Concejo Deliberante

Hoy se realizó la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Valle Viejo y como no podía ser de otra manera, no estuvo exenta de polémica. Los concejales de la oposición ratificaron el Presupuesto del cuerpo que había vetado la intendenta Susana Zenteno y dicho veto se anexaría a la causa que ya se tramita en la Corte de Justicia por el veto que ya había realizado la jefa comunal al anterior Presupuesto de este año.

En la última sesión del 2020, se trataron dos proyectos relacionados a los fondos del Ejecutivo y Legislativo municipal. Primero se trató el veto de Zenteno al Presupuesto General y si bien la oposición quiso insistir en la ordenanza que luego fue vetada, no le alcanzaron los números y la votación finalizó 3 a 2. Para poder lograr su cometido de convertir en ordenanza el Presupuesto necesitaban una mayoría calificada de al menos 4 votos a favor, situación que es imposible con la actual composición del cuerpo.

En este sentido, el concejal Alberto Barrionuevo defendió las modificaciones realizadas cuando se había aprobado el Presupuesto General que luego vetó la intendenta. “Le modificamos el monto que tenía pensado destinar a la Secretaría Privada que maneja su marido Fernando Ravetti porque quería elevarlo de 4 millones de pesos a casi 20 millones de pesos, lo que nos parece incorrecto porque no es un área que justifique una erogación tan grande. Y el otro punto fue el de la Oficina de Crédito que en este Presupuesto iba a tener una erogación de 70 millones de pesos y le sacamos eso porque ella este año vetó la ordenanza de la Caja de Crédito y creó una Oficina, lo que viola la Carta Orgánica Municipal porque para crear entidades financieras como es la Oficina de Crédito tiene que ser a través de ordenanza y no por decreto”.

En esa línea cuestionó la postura del Ejecutivo municipal y sostuvo que “nosotros no queríamos dejar sin Presupuesto al Municipio porque en el Presupuesto los ciudadanos ven donde van los fondos públicos pero no podíamos aprobar el proyecto tal como estaba”.

Finalizada esa votación, los ediles opositores ratificaron por 3 votos contra 2 el Presupuesto del Concejo Deliberante por una suma de casi 96 millones de pesos y que fue incluidó en el veto de Zenteno al Presupuesto General.

Sobre este punto, Barrionuevo señaló que el Ejecutivo no puede vetar el Presupuesto del Concejo Deliberante porque nuestro Presupuesto es un decreto reafirmado por el cuerpo, no es ninguna ordenanza y ella solamente puede vetar una ordenanza”.

Por una situación similar, en la actualidad la Corte de Justicia debe resolver un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante porque en este año Zenteno también vetó el Presupuesto del cuerpo legislativo. Teniendo en cuenta este antecedente, fuentes allegadas a la presidencia del CD indicaron que se podría ampliar a la causa ya existente incluyendo el nuevo veto del Ejecutivo y dicha presentación se concretaría mañana.

Barrionuevo, por entonces presidente del Concejo, señaló que en ese conflicto el cuerpo reclama 14 millones de pesos que el Ejecutivo giró de menos , de acuerdo a lo estipulado en el Presupuesto legislativo.

“Berber está usurpando un cargo”

Otra de las polémicas que envuelve a los concejales de la oposición y al Ejecutivo es la designación de Leonardo Berber como fiscal municipal, debido a que ante la falta del envió de sus pliegos al Concejo Deliberante por parte del ejecutivo, la oposición avanzó por motu proprio con el análisis de su nombramiento y lo rechazó.

Sobre este punto, el concejal Barrionuevo mostró su preocupación por lo que pueda suceder con las diferentes causas que lleva adelante el Municipio debido a que Berber “es un fiscal trucho porque no fue aprobado por el Concejo”.

En ese marco, explicó que “el fiscal municipal representa en las diferentes causas y conflictos que tiene el Municipio y en todas esas causas los abogados de la contraparte se van a hacer una fiesta y le van a decir que es un fiscal trucho porque la Carta Orgánica es clara y se la tiene que cumplir”.

Consultado sobre la posibilidad de acudir a la Justicia ante esta situación, ya que el Ejecutivo sostiene que el rechazo de la oposición carece de valor porque el Ejecutivo no envió los pliegos y no se puede rechazar algo que no se envió, Barrionuevo dijo que más que una presentación judicial de su parte “seguramente la misma justicia lo va a demandar penalmente a él porque está cometiendo una usurpación de cargo, ya que la Carta Orgánica es clara que el Concejo Deliberante le debe prestar acuerdo”.