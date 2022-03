Se conformó el Sindicato de Empleados Públicos Catamarca

Anoche en el salón del Consejo Provincial de Ciencias Económicas se llevó a cabo el lanzamiento del flamante Sindicato que nuclea a los empleados de la Administración Pública de Catamarca. Recién constituido el sindicato ya cuenta con más de 600 afiliaciones.

En la ocasión y en presencia de la Comisión Directiva, autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación representado por la lic. Cristina Zamora, Sec Gral de la CGT Catamarca Dr. Leonardo Burgos, representantes de otros gremios, afiliados y público en general se llevó a cabo el acto de conformación del mismo. Siguiendo el orden del día se refrendaron las actas correspondientes, se cantó el Himno Nacional, se hizo un minuto de silencio por aquellos trabajadores fallecidos por motivo de la pandemia y se dejó un mensaje a los trabajadores de la Administración Pública.

Leonardo Burgos, en representación de la CGT Catamarca, se expresó orgulloso y feliz por este nuevo espacio de representación que aspira a contener y mirar que se respeten los derechos de las 22 reparticiones que conforman este espacio gremial. Ocho mil trabajadores sin afiliación que ahora podrán optar por nuclearse bajo SEPCAT,

Burgos expresó que la CGT recibe un sindicato de primer grado que se forma y aseguró que apoyará incondicionalmente el espacio para que puedan contar con, sede, domicilio, farmacia, estatuto y todo lo que necesitan para crecer. Puntualmente dijo sentirse satisfecho por este logro dado que los empleados públicos han estado sin representación y necesitaban gente con compromiso, fuerza y coraje para asumir esta tarea.

Dijo además que: “..ahora comienza la tarea legal con presentaciones al Ministerio de Trabajo de la Nación, comienza la tarea de conseguir delegados gremiales en cada repartición”. Los instó a crecer como se necesita y se espera. Los alentó a trabajar con entrega y compromiso entendiendo la tarea sindical como un apostolado de servicio al compañero trabajador.

A su vez el flamante secretario general de SEPCAT, Miguel Gallo, explicó que esto es el resultado de un anhelo de todos los empleados públicos dado que no había un sector gremial que los contenga y que muchos a su vez se afiliaron a sectores que no eran específicos porque no había un lugar claro de representación. “Con la Comisión Directiva hemos decidido ser un gremio de puertas abiertas, transversal, las decisiones serán tomadas entre todos, iremos incorporando delegados de todas las reparticiones, la CD responderá las necesidades y requerimientos de todos. Se trabajará para lograr todos los beneficios que aspira un trabajador a la hora de pertenecer a un gremio. Entendemos que este será sin dudas el gremio con mayor representación en la provincia por la cantidad de trabajadores que abarca. Es por ello que pido acompañamiento y paciencia para que esto redunde en beneficio de todos. Me pongo a entera disposición sin límite de días y horarios y nos espera a todos un éxito” aseguró.