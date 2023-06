"Se esperaba un fallo ejemplificador", dijo Alexis Russo

El presidente del Colegios de Abogados y Abogadas de Catamarca, Alexis Russo, se refirió a resultado del Jury que absolvió por mayoría de votos al fiscal Laureano Palacios. Al respecto señaló que, como gran parte de la sociedad, se sintió “sorprendido” con el resultado del Jury.

“Después de escuchar los alegatos del fiscal Mauvecin se esperaba un fallo ejemplificador, pero no sucedió, por ello me interesa conocer los fundamentos de cada voto para saber cuál fue el razonamiento del jurado para arribar a este resultado. Asimismo el Jury permitió exponer una serie de falencias en la investigación, que no pueden volver a repetirse, por lo que deben tomarse cartas en el asunto y los recaudos necesarios para mejorar el servicio de justicia, la investigación y prevención de los delitos".

Consultado sobre cómo fue la selección de los dos abogados del Jury y sobre si estos representan al Colegio de Abogados el presidente respondió: “Los abogados que van a integrar un Jury son seleccionados por sorteo conforme lo prescripto por la ley 4247, el mismo es realizado por la Corte de Justicia del padrón de abogados colegiados, los cuales como requisito deben tener una antigüedad mínima de 10 años en la matricula además de no tener relación de dependencia de ninguna naturaleza con el Estado. Los abogados sorteados representan al estamento de abogados litigantes, por lo que no representan al Colegio de Abogados como institución, son independientes, libres en sus decisiones de acuerdo con su entendimiento y convicción”.

En cuanto al avance de la causa que investiga el crimen del ministro Juan Carlos Rojas, Russo señaló: “Es preocupante que hasta la fecha no se haya podido dilucidar el crimen, tener una pista certera de lo que sucedió, y así darle una respuesta a su familia. Este hecho sin dudas genera zozobra en la sociedad, no solamente por el caso sino por cualquier otro homicidio donde no se pueda descubrir lo que sucedió, lo cual es muy grave. Que encima esa imposibilidad de descubrir se deba a deficiencias en la investigación es más preocupante aún, eso no puede pasar, por lo que tanto la justicia como el Poder Ejecutivo a través de las fuerzas de seguridad y el Poder Legislativo deben brindar las herramientas necesarias para que las investigaciones puedan realizarse correctamente y evitar este tipo de situaciones a futuro" .

Por último, se refirió a la Ley de Jury, manifestando que "sería saludable debatir una reforma de la Ley, revisando y actualizando las causales de remoción, ampliando la representación de las instituciones y de la sociedad, así como garantizar la continuidad del proceso al margen de la renuncia que pudiera realizar el magistrado al ser notificado de la apertura del proceso. Desde nuestra Institución vamos a trabajar en la elaboración de un proyecto en este sentido para presentarlo a la legislatura con el aporte de nuestros matrículados y así abrir el debate sobre el tema", concluyó.