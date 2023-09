Se realizó un plenario poselectoral con los presidentes de comités de la UCR

Los presidentes de los comités radicales aplaudieron la iniciativa realizada por el Comité Provincia de realizar un plenario poselectoral donde se escucharon posturas y debatieron estrategias con vistas a las elecciones generales.

El cónclave que comenzó pasadas las 16hs, se realizó en la sede de la UCR de calle Chacabuco al 700, estuvo encabezada por el presidente de la UCR en Catamarca Alfredo Marchioli, el vicepresidente Luis Fadel, Secretarios y con la presencia de casi la totalidad de los responsables departamentales y algunos de distrito que señalaron aspectos positivos a la par de algunas autocríticas sobre el proceso interno.

Los boinablancas destacaron el compromiso de cada sede del interior en acompañar y trabajar políticamente para recuperar espacios y votos que podrían haber fugado hacia otros sectores ante la falta de una propuesta clara sobre temas de actualidad.

En la estrategia, coincidieron en la importancia de los comités departamentales como herramienta de trabajo y difusión de los lineamientos que Juntos por el Cambio llevará como propuesta para octubre.

La oportunidad sirvió también para que algunos presidentes reclamaran la ausencia de una lista de unidad que generó división y la dilución del mensaje político.

Asimismo, pidieron “ser escuchados, compromiso y responsabilidad” y hasta “hacerse cargo de los sinsabores y menosprecios de algunos actores” y concluyeron en la necesidad de afinar el lápiz en torno al mensaje que se llevará en la campaña hacia las elecciones generales.

"Estuve, estoy y lo hago con mucho gusto y con el sentido de responsabilidad que me toca" apuntó Marchioli quien remarcó asimismo que "no podemos anteponer cualquier frustración personal ante la UCR. La UCR no se mancha".

Uno de los ejes del debate lo ocupó la situación económica que atraviesa la provincia y el país. Al respecto Francisco Monti sostuvo que “la gente tiene carencias, pasa necesidades y está cansada y se expresa a través del voto en ese sentido, pero hay que dejar bien en claro que no formamos parte de la oligarquía que gobierna la provincia desde hace 12 años”.

También Mamerto Acuña criticó la suma fija otorgada por el gobierno a los trabajadores en forma de un bono al sostener que “la devaluación se está comiendo día a día el valor adquisitivo de ese bono que cuando lo vayan a cobrar ya no valdrá 80 mil sino 60mil, es triste y preocupante ver como el gobierno les da a los trabajadores un préstamo para comer”.

Para finalizar Marchioli convocó a todos los radicales. "Adelante radicales, pongámonos al hombro la campaña, salgamos a trabajar y digamosle a los catamarqueños que somos la mejor opción para gobernar la provincia y el país", cerró.