Según Fernández: El problema que tenemos es que la economía crece mucho

“Es la tercera vez que nos pasa que quieren dar un golpe de mercado”, dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista en el canal C5N, luego de su viaje a Jujuy para visitar a Milagro Sala y reclamar por su liberación. El mandatario abordó el paro del campo con duras críticas, dijo que el macrismo incentiva la “desconfianza” en los mercados y se volvió a anotar en la carrera electoral. “Es bueno que el peronismo esté en movimiento”, aclaró.

Sobre la suba del dólar en las últimas semanas, dijo: “¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer si no es con dureza? Para ser duros no hay que andar pegando puñetazos ni a los gritos, sino actuar con sentido y racionalidad”.

Luego agregó: “Tenemos que entender el momento singular que atraviesa el mundo que está en una situación enormemente crítica; hay que escuchar a otros líderes del mundo para ver que les está pasando en materia energética, alimentaria”.

“Hay un sector de la política argentina que nos ha dejado el peor escenario económico que podemos tener. Lo que el macrismo hizo es un daño inconmensurable. No les pido que me ayuden, les pido que se callen porque confunden y generan expectativas adversas”, pidió Fernández y aseguró que líderes “de todo el mundo” hablan sobre lo que hizo la gestión anterior.

Fernández aseguró: “Le pido que simplemente reflexionen y que la mejor forma de ayudar, es no opinando. Si quiere ayudar la oposición, que no opine. Para ser duro no hay que andar a los gritos, para ser duro hay que actuar con sentido, con racionalidad. A mí no me pidan gestos de convicción porque estoy muy convencido de lo que hay que hacer. Fui a la Cumbre de las Américas, muchos me decían que si iba estaba legitimando. Fui y dije lo que tenía que decir defendiendo a América Latina”.

“El problema que tenemos hoy en la Argentina es que la economía está creciendo mucho”, afirmó y se refirió así a la pelea por la “distribución de la riqueza”.

Luego volvió a diferenciarse de Cristina Kirchner y aseguró: “No podemos vivir eternamente con déficit, tenemos que ir paulatinamente reduciéndolo. Por eso siempre dije que el acuerdo con el Fondo no era un ajuste. Hoy el Indec informó que mejoró la distribución del ingreso. Eso demuestra que no hay ningún ajuste. Lo segundo que tenemos que hacer es acumular reservas. No hay ningún ajuste en la Argentina”.

Alberto Fernández, contra el paro del campo

Sobre la llamada de la Mesa de Enlace a un paro de comercialización el próximo 13 de julio, respondió: “El mayor costo de importaciones es la energía en gasoil, ahora lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta gasoil. A la Argentina además le falta más por dos motivos: el primero es que en el país el incremento de producción hace que se consuma más energía. Nosotros pasamos en el verano la mayor demando de energía eléctrica de la argentina. Pero el problema no se resuelve con un paro”.