Según Jalil "Massa es el único candidato real, conoce el país y no es una construcción virtual"

Raúl Jalil, actual gobernador provincial, declaró este lunes que el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa "es el único candidato sensato que tiene un proyecto de país, que realmente conoce el territorio y no es una construcción virtual de las redes sociales".



Además, señaló que en el oficialismo "hay esperanza de que los jóvenes acompañarán" la candidatura de Massa en las elecciones del próximo domingo porque "se les explicó mejor" la importancia de apoyar al partido político Unión por la Patria.



El gobernador va de una ciudad a otra como parte de la campaña electoral en la que busca su reelección al frente de la provincia, no obstante, se dio el tiempo para brindar una entrevista al medio Télam sobre las elecciones nacionales del domingo y lo que implica para el norte argentino el cambio de gobierno que se dará el próximo 10 de diciembre.



Sin rodeos, Jalil sostuvo en dicho diálogo que "Massa tiene las características del líder que la Argentina necesita en este momento" ya que "es el único candidato real que, porque lo recorrió, conoce el país y sus problemáticas".



Siguiendo en esta línea, marcó una diferencia con el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien, sin nombrarlo, lo definió como un dirigente "virtual construido en las redes sociales" y que "no conoce" la Argentina.



El gobernador insistió en marcar las diferencias entre los principales candidatos a presidente, al asegurar que "Massa es el tipo de conductor que el país necesita para recuperar su estabilidad".



"No podemos tener a un presidente con un perfil negacionista y que ataque a las provincias".



Puso como ejemplo los debates presidenciales llevados a cabo en las últimas semanas, en los que Massa mostró “el perfil del presidente que ahora necesita Argentina, con capacidad de gestión y diálogo, que convoca a la unidad nacional en tiempos en los que el mundo está en guerra y con conflictos que demanda de cosas que nosotros tenemos."Por eso reflexiona que es importante tener en los próximos años un presidente con mesura y que plantee un tiempo nuevo para poder superar la grieta que tanto mal nos hizo a los argentinos. "Massa es el candidato capaz de terminar con la división de los argentinos y eso es clave a la hora de elegir a quién uno va a votar el próximo domingo", afirmó.



Jalil también contó que hace varios años que conoce a Massa como dirigente político, no obstante, comentó que desde que asumió al frente del Ministerio de Economía, en agosto de 2022, tuvo más contacto con el funcionario. "Me sigue sorprendiendo la capacidad de trabajo que tiene porque siempre está proponiendo medidas generales, como la eliminación de Ganancias o la devolución del IVA, pero también iniciativas que favorecen a regiones en particular, como la eliminación de las retenciones a las economías regionales", explicó.



El candidato a presidente de Unión por la Patria "sorprendió a más de uno cuando, en medio de la campaña, fue capaz de reunirse con todos los gobernadores del Norte Grande, donde también hay radicales y representantes de fuerzas provinciales".



"Massa siempre une, suma y quiere seguir integrando con su convocatoria a la unidad nacional", analizó el mandatario.



Con respecto al llamado hecho por Massa a la unidad nacional, Jalil aclaró que no se trata de un gesto de debilidad, sino que la propuesta hecha por el ministro de Economía y candidato presidencial se basa en que "siempre mantuvo diálogo con todos, aunque desde un principio dejó bien en claro que el Presidente será él":



"No tengo dudas que con Massa se viene un tiempo nuevo en la Argentina porque es un líder político que quiere superar la grieta y resolver los problemas más urgentes del país. Quedó demostrado que tiene y sabe cómo hacerlo, porque posee pulso y coraje para hacer los cambios y reformas necesarios", apuntó.



Jalil, además, se tomó un tiempo para pensar qué respondería si los habitantes del norte argentino le preguntasen por qué votará a Massa el próximo domingo.



"Como ciudadano del norte argentino no tengo dudas que voto a Massa por todos los avances que tuvimos en la región a través del apoyo del Gobierno nacional, con cientos de obras en infraestructura y el respaldo internacional en las exportaciones. También lo voto porque Massa es quien garantiza el crecimiento, el desarrollo con inclusión social en el norte", argumentó.



Y continuó: “Massa es el único candidato que garantiza un futuro próspero para el norte” del país.



En ese punto, el gobernador catamarqueño remarcó que los avances registrados en la región se basaron en un plan estratégico de desarrollo de la minería sustentable que fue apoyado por el Gobierno nacional.

Más adelante, el gobernador habló sobre los jóvenes, refiriéndose a que ellos acompañarán al candidato Sergio Massa en las elecciones del próximo domingo: "No hay que subestimarlos por usar las redes sociales. Quizás nosotros no explicamos bien nuestro proyecto. Ahora se explicó mejor y tengo la esperanza de que los jóvenes nos acompañen porque se dieron cuenta que hay otros candidatos que prometen cosas que son incumplibles y que no están asociadas a la realidad", aseveró.



Al compararlo con otros postulantes presidenciales de la oposición, Jalil volvió a remarcar que "Massa tiene estabilidad, seriedad, serenidad, firmeza y preparación".



"Ahora, es el tiempo de Massa", concluyó.



En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del último 13 de agosto, Jalil obtuvo el 55,47% de los votos, mientras que Juntos por el Cambio, que llevará como candidato a gobernador al actual senador nacional Flavio Fama, cosechó el 27,61%.



En tanto, a nivel nacional, Massa logró ser el candidato más votado en Catamarca, a diferencia de lo que ocurrió en la mayoría de las provincias del norte argentino: UxP obtuvo el 44,98%, mientras que LLA alcanzó el 27,17% de los votos y JxC, el 22,74%.