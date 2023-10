Segundo debate presidencial: ¿Qué opinan los catamarqueños?

En el Segundo Debate Presidencial, los candidatos presentaron sus propuestas respecto a Seguridad, Trabajo y producción, Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, temas que fueron consensuados previamente.

Este segundo encuentro también generó diversas opiniones en los ciudadanos, y LA UNIÓN salió a entrevistar a los ciudadanos catamarqueños por segunda vez para que nos brindaran sus opiniones, porque este segundo y último debate debía resolver las dudas del pueblo con respecto a quién tiene las propuestas más sólidas para ganar y gobernar Argentina en los próximos cuatro años:

Rodrigo Martínez cree que el debate sirvió para “aclarar algunas ideas” en los “indecisos”, es decir, en quienes tenían dudas sobre a quién debían votar, no obstante, para él hubo muchas “chicanas innecesarias", porque según el contexto actual de nuestro país, los políticos deben ser un poco “más serios y demostrar un poco más de unidad para poder salir adelante, sin tantas chicanas”. Es por esto que Rodrigo considera que no hubo un ganador en el debate, sólo añadió que el más destacado fue Schiaretti, a quien, si le preguntan, lo considera ganador solo porque los demás candidatos no tuvieron el desenvolvimiento que esperaba.

Nelson Palavalecino, por el contrario, no coincide con los temas abordados en los debates presidenciales en general, porque para él, los candidatos “hacen propuestas interesantes”, no obstante “de proponerlo a hacerlo, ahí es donde no se concreta”. Se considera un “apolítico, porque los quedan mal somos nosotros, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos” esto en referencia a las deudas que dejan los gobiernos anteriores, y quienes pagan esas deudas es el pueblo. Respecto a quién logró convencerlo más a pesar de esto, fue el candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, porque algunas de sus propuestas son convincentes, aunque considera que, a pesar que este candidato en particular promete un cambio radical, y uno de sus lemas es sobre sacar del gobierno “a los mismos de siempre”, termina haciendo alianza con ellos, y por esto Nelson no puede decir que el debate terminó de resolver sus inquietudes con respecto al futuro del país.

Un catamarqueño que acompaña a Nelson Palavelecino en su opinión sobre que los políticos solo hacen promesas es Gerónimo Palacio, quien vio el debate y quedó indeciso, no sabe a quién elegir, porque los políticos prometen, pero hay que ver si cumplen dichas promesas, especialmente si estas se refieren a los planes económicos que quieren implementar. Para él, Schiaretti fue el más destacado por su respeto y su educación al hablar, no obstante, a pesar de esto, no lo considera un candidato que pueda llegar a ganar en las elecciones.

Matias, un joven catamarqueño opinó que todo el país está inclinándose más por este candidato, Javier Milei, especialmente los jóvenes, aunque para él, tiene propuestas tanto buenas como otras malas, y no está convencido sobre quién será el ganador en las próximas elecciones: “hay que ver el tema del peronismo, si sigue por el mismo camino, estamos para atrás”.

Para Javier Iriarte, lo que más le interesó del debate como ciudadano y como catamarqueño, fue el tema económico, e hizo referencia a que antes se podía sacar un crédito bancario para poder comprar un auto o una casa, en la actualidad esto no se puede hacer, y esto le preocupa mucho, añadió que “es un laburante, laburé toda mi vida, y trabajo mucho para mejorar mi calidad de vida y la de mi hijo, entonces me gustaría saber si hay un plan concreto” para que el crédito bancario sea más accesible para los argentinos, él quiere que vuelva “para poder acceder a algo digno” , en este contexto, ningún candidato en el debate fue concreto al respecto y ninguno garantizó la recuperación del crédito argentino. Esta fue su opinión en lo económico, en los demás temas desarrollados en el debate, los candidatos presentaron buenas propuestas.