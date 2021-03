Segura acusó a Acosta de ser egoísta y anteponer sus intereses personales

La edila de Juntos por el Cambio, Verónica Segura, criticó duramente a la presidenta del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, al acusarla de ser “egoísta” y anteponer “sus intereses personales” a los del órgano deliberativo. Lo hizo esta mañana durante la sesión preparatoria de elección de autoridades del Concejo Deliberante de Valle Viejo.

Precisamente, en diálogo con LA UNION, Segura trazó un paralelismo con la situación en Valle Viejo y resaltó como un logro “muy importante” el que el Concejo chacarero haya podido llegar finalmente a “consensuar con el Ejecutivo”. “Poder trabajar para el crecimiento y fortalecimiento de las políticas dentro de las gestiones de un departamento es lo que el pueblo necesita no que nos estemos peleando por egoísmos personales”, indicó.

“Esta es la gestión que nosotros venimos peleando fuertemente dentro de nuestro Concejo Deliberante que hoy, lamentablemente, no podemos consensuar con la presidenta del Concejo, Susana Acosta, porque hay intereses personales y cuando esas cosas pasan truncan una gestión y eso no debería suceder”, agregó la concejala.

Por otro lado, confirmó a LA UNION que este lunes “tuvimos una reunión en donde no logremos ponernos de acuerdo, pero coordinamos que vamos a sesionar el próximo miércoles en la sesión preparatoria, la cual no la pudimos finalizar y se cerró en minoría porque dos concejales se levantaron de sus bancas y se fueron”. En esa línea, afirmó que “discutimos esa temática porque ellos aluden que la sesión quedó en un cuarto intermedio, pero no fue así dado que no se cerró administrativa porque no quedó con quórum”.

Para Segura, la titular del órgano “tiene una postura muy cerrada en lo que quiere, en sus intereses personales y no tener una sesión ordenada y consensuada por el cuerpo y cumplimentar con lo que nos exige la tarea administrativa es lamentable”.

Sobre el final, la edila se refirió a la flamante presidenta del Concejo Deliberante chacarero, Belky Pennise Zavaley, y sostuvo “que va hacer su trabajo con total responsabilidad y que por una vez por todas los dos poderes van a poder trabajar para el pueblo”, a la vez que volvió a apuntar contra Acosta al indicar que “ojalá que nosotros podamos también tener esto que tiene este Cuerpo de Valle Viejo, pero todo depende de la cabeza que conduce porque si es egoísta las cosas no pueden llegar a buen término nunca”.