Sergio Uñac apuntó a Pichetto por el fallo de la Corte Suprema

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, concurrió este domingo a votar en las elecciones provinciales y apuntó a la figura de Miguel Ángel Pichetto por haber "adelantado" el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le impidió ir por un nuevo mandato.

"Lo único que sé es que Pichetto anticipó en San Juan lo que la Corte hizo una semana después. No sospecho, digo lo que pasó. Vino una semana antes de la suspensión y dijo que la Corte se tenía que expedir porque esta persona [por él] estaba inhabilitada. Una semana después, la Corte se expidió”, afirmó ante los medios.

El actual precandidato a primer diputado en la lista de Horacio Rodríguez Larreta viajó a la provincia para apoyar a Marcelo Orrego, quien se postula para la gobernación por la oposición, y allí cuestionó la búsqueda de un cuarto mandato por parte de Uñac y consideró que era una cuestión federal que "violaba la Constitución".

Tiempo después, el Máximo Tribunal resolvió los reclamos de las oposiciones políticas por la supuesta inconstitucionalidad de las candidaturas a gobernador de Uñac y también la de Juan Manzur, en Tucumán.

Uñac adelantó que concurrirá a los juzgados internacionales. "Si hubiera resuelto lo mismo en el caso Formosa y Provincia de Buenos Aires no, pero esta falta de criterio es además una falta de respeto, no solamente a mi sino a todos los sanjuaninos", agregó.

Luego del fallo judicial que le impidió postularse, el mandatario provincial se puso al frente de la campaña para acompañar a su hermano Rubén Uñac, quien lo reemplazó en la candidatura para el máximo cargo provincial tras la inhabilitación que la Corte.

Por su parte, el candidato a gobernador habló este domingo respecto a la decisión de la Justicia y su postulación. "No fue una decisión unilateral, yo no participé de ninguna reunión, Sergio, el gobernador se reunió con dirigentes, intendentes, diputados y ahí surgió la decisión y mi hermano me llamó, me dijo y aquí estoy, es un gran desafío y el momento más importante de mi vida política", señaló ante los medios.

En tanto, el gobernador Uñac al ser consultado respecto a si cree que hay un acuerdo entre Juntos por el Cambio y la Justicia, respondió que no lo puede asegurar pero que tiene "severas sospechas".

"El converso Pichetto, que otrora fue peronista, ahora en JxC, pero puede dar un salto más, vino otrora en calidad de precandidato a presidente y ahora está inmerso, sucumbió en una lista de la provincia de Buenos Aires, el cambio de roles de este hombre es llamativo y nos preanunció lo que después pasó", recordó.

El mandatario provincial también se refirió a José Luis Gioja, también candidato a la gobernación y que se mostró conforme con que la Corte le impidiera a Uñac presentarse nuevamente en las elecciones provinciales. “No he tenido contacto con él. Es totalmente falso”, dijo Uñac este domingo.

Este domingo, Gioja calificó de "insólita" la votación para elegir solamente candidato a gobernador y vice. "Es la primera vez que se vota así en todo el país", expresó ante la prensa.

"Esta elección es muy simple, es una boletita sola. Esperemos que no se pierda ninguna y todo ande bien - chicaneó Gioja-. Esto es medio insólito. Creo que es la única vez en las provincias argentinas que se elige solamente en una elección general gobernador y Vice. Eso está mal", se quejó Gioja.