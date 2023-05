"Si a CFK le quieren hacer lo mismo que a Lula vuelan por los aires: La escandalosa amenaza de un intendente ultra k a la Corte

En la agenda de Mario Secco el 25 de mayo está resaltado en rojo: el intendente de Ensenada espera que ese jueves patrio pase a ser recordado también como el día que Cristina Kirchner anunció que será candidata a presidenta.

Aunque se esfuerza por sonar mesurado, la expectativa lo desborda y se ilusiona con un acto histórico: “Acá el día clave es el 25 de mayo, vamos a explotar la (avenida) 9 de Julio. Festejamos 20 años de la asunción de Néstor (Kirchner) y es un día muy bueno para que la compañera (por CFK) pueda dar un mensaje claro”.

Lo que espera Secco no es otra cosa que un anuncio concreto, formal, que confirme que Cristina Kirchner volverá a competir electoralmente para retornar a la Casa Rosada como jefa de Estado. No quiere ni pensar en la posibilidad de que un fallo judicial proscriba a la dirigente que, según su visión, es la única que puede representar al Frente de Todos.

El intendente de Ensenada considera la resolución de la Corte Suprema que suspendió las elecciones a gobernador en Tucumán y en San Juan fue “una mamarrachada, una decisión política que no tiene nada que ver con la Justicia”. Por eso lanzó una dura advertencia a los integrantes del máximo tribunal, al ser consultado -en radio Futuröck- sobre qué pasaría si esto se repite en el caso de Cristina Kirchner: “Sería el final de ellos... Supongamos que el 25 de mayo Cristina sube al escenario, dice que va a ser candidata y al otro día la condenan, es la gota que rebasa el vaso”.

El jefe comunal ultra kirchnerista no se contuvo y minutos después fue a más: “El 25 de mayo, si (CFK) lo decide, rompemos la proscripción. Y si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil (en 2018 la justicia le impidió ser candidato en la elección que finalmente ganó Jair Bolsonaro), van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar, vuelan todos en pedacitos”.

En ese contexto, Secco se esforzó por remarcar que “Cristina está condenada a pesar de que es inocente, eso tiene que estar claro. Todo los jueces que participan del partido judicial la sacaron del juego porque no la pueden dominar. Ella tiene una fortaleza tremenda y mucho temperamento”.

En cuanto al debate interno sobre quién debe ser la figura que represente al oficialismo en las próximas elecciones nacionales, el intendente de Ensenada lo tiene claro: “Cualquier candidato del Frente de Todos no llega a los 10 puntos y Cristina tiene más de 30.... Cuando llegan las elecciones no podés ir con uno que sea buena persona, buen militante pero no llena el vaso, porque entramos atrás de la ambulancia”.

Su esperanza se mantiene inagotable, a pesar de los análisis políticos y las expresiones de algunos dirigentes que recuerdan que la vicepresidenta ya anunció que no se postulará. “Ella también dijo que no en 2017 y terminó siendo senadora. Y en 2019 puso un Presidente...”, responde Secco ante los que le advierten que no se ilusione.

“Cristina es la esperanza para el pueblo y el terror para los imperios económicos, los medios y los banqueros. Ella es la única que tiene capacidad y coraje para hacer lo que tiene que hacer y darle la tranquilidad al pueblo argentino de llegar a fin de mes, de tener la heladera llena, no como ahora”, finalizó el jefe comunal, que no quiso revelar detalles del acto que preparan para el 25 de mayo, pero apuesta a que ese sea “el día K”.