Sí Jalil es reelecto, no hay ninguna chance de que Catamarca salga adelante

El diputado provincial por el Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila habló sobre los anuncios que hizo el mandatario provincial, Raúl Jalil en la apertura del133° Periodo de Sesiones Ordinarias del Poder Legislativo de Catamarca y aseguró que se fue desilusionado con el discurso del primer mandatario provincial.

“Hoy estuve en la asamblea legislativa y me fui desilusionado y angustiado por el mensaje del gobernador, pensando que si Raul Jalil es reelecto cuatro años más, no hay ninguna chance de que Catamarca salga adelante. No dijo cuál va a ser el plan para sacar de la pobreza al 50 % de los Catamarqueños que están sumidas en ella”, disparó.

Y agregó: “Jalil cree que este problema se va a solucionar pasando a planta a 170 contratados o esperando que la empresas mineras con las ínfimas regalías que nos pagan nos construyan dos puentes cada dos año”.

Reclamó que el Gobierno se expresé respecto al conflicto con las financieras “Nada dijo de la angustia que sufren 120 mil catamarqueños que fueron estafados por financieras que el mismo habilitó y autorizó, a las que les dio la chapa de entes recaudadores del ARCA. Se niega a investigar la figura de estafa. Nada dijo de la tarea de encubriendo que desarrolla el registro de la propiedad a favor de los estafadores. Nada dijo del nefasto rol de la justicia federal en esta investigación”.

Finalmente, el diputado aseguró que “la única salida que tiene Catamarca es la de provincializar el 51 % de litio y darle al capital privado catamarqueño el 49% restante, lo que significaría que 5.000 millones de dólares por año queden en nuestra provincia”.