Solicitaron la detención de Luis Caputo y Santiago Bausili por administración fraudulenta

El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia penal y solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, como así también las de Santiago Bausili y Juan Curutchet, presidente y director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), respectivamente, por las operaciones con derivados sobre oro que la entidad realizó durante 2025. El planteo se incorporó a la causa y quedó sujeto a la evaluación del juzgado interviniente.

"Hay una pregunta que resume el caso: si fue una cobertura, ¿quién decidió cómo hacerla, quién la ejecutó y cuánto costó? La AGN (Auditoría General de la Nación) registró un resultado negativo de USD 1.023 millones en las operaciones con derivados sobre el oro, con egresos de divisas. Esa cifra merece una explicación completa", puntualizó Dalbón este lunes, en diálogo con Infobae, respecto a los argumentos de su presentación.

El documento, al que tuvo acceso este medio, atribuye de manera provisoria posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. La denuncia no implica una imputación judicial ni una orden de arresto, debido a que esas medidas dependen de una decisión de la Justicia y de la intervención del Ministerio Público Fiscal.

El escrito se apoya en el informe sobre los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, aprobado el 8 de octubre por la AGN. Según la documentación citada por Dalbón, las operaciones de derivados cuyo activo subyacente fue el oro registraron una pérdida de $ 1.469.155 millones a valores de cierre, equivalentes a USD 1.023 millones, con egresos de divisas.

De acuerdo con la presentación, el párrafo incorporado por la AGN a la auditoría señala que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

En este sentido, Dalbón consideró que "la investigación tiene que reconstruir el recorrido de cada operación: quién fue el intermediario, cuánto cobró de comisión, quién lo eligió y con qué criterios". Y en esa línea, planteó: "No alcanza con ponerle la etiqueta de 'cobertura'; hay que mostrar los contratos, las decisiones y las liquidaciones".

El escrito precisa que el resultado se compuso de $1.400.793 millones, o USD 960,2 millones, anotados como resultado negativo por opciones, y de $68.362 millones, equivalentes a USD 62,8 millones, en primas de opciones. A la vez, la tenencia de oro registró durante ese ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, según los datos contables consignados en la denuncia.

Dalbón planteó que debe establecerse la estructura concreta de las operaciones, las posiciones contratadas, las contrapartes, los límites de riesgo aplicados y la finalidad económica de los instrumentos. En su escrito, sostuvo que la diferencia entre las primas informadas y el resultado negativo por opciones requiere una investigación sobre los contratos celebrados.

El letrado también citó versiones periodísticas sobre una posible estrategia de cobertura, conocida en el mercado financiero como "collar", que combina la compra y venta de opciones. Sin embargo, la presentación aclara que esa descripción deberá ser corroborada con los contratos y la documentación del BCRA.

La denuncia identifica al ministro Caputo por su eventual intervención en la estrategia de administración de las reservas de oro. Dalbón pidió determinar si el funcionario impartió instrucciones, coordinó o tomó conocimiento de las operaciones, pese a la autonomía que la Carta Orgánica reconoce al BCRA frente al Poder Ejecutivo.

Respecto de Bausili, el escrito remarca que la Carta Orgánica le asigna la administración y representación legal de la entidad. La pesquisa propuesta busca establecer si participó en la propuesta, aprobación, firma o ejecución de los contratos de derivados.

En el caso de Curutchet, quien es titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) y miembro del Directorio del BCRA, la presentación apunta a precisar si intervino en la autorización, el control, la ratificación o el conocimiento de las operaciones. El pedido también alcanza a otros eventuales responsables que puedan surgir de la investigación.

El abogado pidió la detención inmediata de los tres funcionarios por el tiempo que considere indispensable el tribunal para preservar pruebas y recibirles declaración indagatoria. Como alternativa, solicitó otras medidas, entre ellas la prohibición de salir del país, de acceder a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde se encuentre documentación vinculada con el caso, y de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.

