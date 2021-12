Taxistas enojados con los concejales que autorizaron subir 34 centavos la tarifa

Los trabajadores de taxis y remises se manifestaron este jueves frente al Concejo Deliberante del municipio de Santa María para expresar su malestar por los 34 centavos de actualización tarifaria que autorizaron los concejales.

Desde hace varios días los trabajadores del volante vienen solicitando la actualización del cuadro tarifario de acuerdo al índice inflacionario, pero se llevaron una sorpresa cuando se le comunico oficialmente que el aumento sería de 34 centavos.

Sostienen que se deben establecer nuevos valores porque el sector sigue en pérdida desde que se instalaron los relojes tarifarios.

“No llegamos ni a los 4 pesos la bajada de bandera. La estamos pasando mal porque no dan los números. Hoy cobramos un urbano a 80 cuando antes eran 100 y para las localidades pasa lo mismo. A nadie le gusta ese tipo de aumento” comentó uno de los trabajadores Edgardo Flores a un medio de esa comuna.

En ese marco de declaraciones, el trabajador del volante cargó duro contra los concejales que tras recibir a los referentes de taxis y remises ratificaron el porcentaje de aumento y aseguraron que todo está bajo ordenanza aprobada hace poco. “Se basan que hay una ordenanza pero no nos tienen consideración, no damos más. Llegamos al final del día y los números no dan, es distinta la realidad de ellos”, afirmó.

Los trabajadores del volante anunciaron que si no hay respuesta o no convocan al diálogo para analizar nuevamente el porcentaje otorgado de aumento, realizar cortes de ruta, bocinazos frente al municipio y luego se trasladarán hasta la puerta del Concejo Deliberante santamariano donde también realizarán una protesta.

“Queremos una ficha que corresponda porque en ninguna parte del país existe esto. Autorizan 34 centavos de aumento y es una burla”, manifestaron.