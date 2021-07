El ministro de Agricultura y Ganadería, César Tobías, en declaraciones radiales se refirió a la situación de los productores tabacaleros de Los Altos y comentó, según su visión, que los trabajadores pueden tener recelo y desconfianza porque es una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo, además de la ley y el fondo.

"La ley es muy clara en cuanto a su distribución, aparte en el día de hoy en la tecnificación y el grado de digitalización de las operaciones está pensado y auditado en tiempo real, o sea, no hay una distorsión o desviación de fondos que a lo mejor por ahí hace 20 o 30 años pasaba porque hasta que uno auditaba una cuenta pasaba mucho tiempo", manifestó.

Posteriormente, relató que asumió hace 6 o 7 meses en el cargo y no movió a ningún funcionario "porque entiendo que el equipo es el equipo del Gobierno, no mío y cualquier movimiento que hubo en el esquema (N. de la R.: desvinculación de Emilio Ramaci) es por beneficio del Gobierno y de la gente, acá no hay nadie perjudicado", señaló el titular de la cartera provincial.

Más adelante, sostuvo que la demora en la gestión se debe a errores que se pueden presentar durante el proceso ante Nación que va girando los fondos para solventar los POA. No obstante, aseguró que no hay riesgos de que los trabajadores no vayan a contar con los materiales e insumos. "Tiene que haber un ámbito en común donde los productores puedan ponerse de acuerdo y después peticionar", concluyó.