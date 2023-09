Trabajadores estatales se movilizaron nuevamente exigiendo al Gobierno salarios dignos

El Frente de Trabajadores Estatales de Catamarca volvió a movilizarse este miércoles exigiendo al Gobierno provincial salarios dignos acorde a la inflación. La movilización, la cuarta que van llevando a cabo, inició alrededor de las 17.30, en la Plaza 25 de Mayo, y se desplazó por las calles aledañas.

Terminada la movilización, los gremios disidentes se concentraron en la intersección de las calles República y Sarmiento, donde los referentes brindaron un acto en el que apuntaron a la responsabilidad del gobernador Raúl Jalil por esta situación.

Mauricio Hezze, secretario general de APOC seccional Catamarca -Asociación de Personal de Organismo de Control-, señaló que “la política salarial tiene un único responsable que es el Gobernador Raúl Jalil, es el que debe tomar la decisión política de recomponer los salarios acercándose a la inflación. Ya que el Gobernador dice que no nos escucha, no lee nuestras solicitadas, no lee nuestras notas formales que le enviamos, no nos recibe en las paritarias, le recordamos lo que estamos pidiendo: queremos que blanqueen el 100% de los bonos en negros que hoy son $ 80.000, y queremos una recomposición del salario acorde a los índices inflacionarios reales”, manifestó Hezze.

Verónica Ribotta, representante de la Federación Argentina de Trabajadores de la Vivienda seccional Catamarca, por su parte, remarcó que “el trabajador siempre fue la variable de ajuste, pero ahora ya no lo seremos. Antes nadie cuestionaba las paritarias, ahora sí y decimos basta, porque tenemos cosas para decir”.

La gremialista profundizó también en la responsabilidad que tiene el gobernador Jalil en la situación de miles de trabajadores que se ven afectados por la permanente pérdida de su poder adquisitivo. “La gente de a poco le está diciendo que hasta aquí llegó, el poder está en nosotros. El gobernador Jalil debe entender que es solo un administrador y nada más, somos 45.000 trabajadores afectados por la decisión de una sola persona”.

Los gremios agrupados en el Frente de Trabajadores Estatales Unidos sostienen que la inflación acumulada superará este año el 170% según datos del Banco Central y los gremios considerados “afines” cerraron un acuerdo con el ejecutivo provincial con una recomposición acumulada del 58% en la última paritaria, cuando en la paritaria anterior había sido del 68%, perdiéndose de esta forma el 10% del incremento acordado oportunamente.