Tras la denuncia de Alberto Fernández, Milei lo acusó de querer "proscribir" a LLA

Javier Milei realizó una conferencia de prensa acompañado por Ramiro Marra luego de que Alberto Fernández los denunciara a ambos por intimidación pública, acusándolos por la corrida cambiara que generó la escalada del dólar libre por encima de los mil pesos.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza comenzó su exposición en muy duros términos contra el kirchnerismo y lo acusó de querer ocultar la realidad y proscribir a la fuerza libertario que se impuso en las PASO de agosto.

"Luego de que el ministro (por Massa) dijera ayer que iban a meter presos a los supuestos culpables de la corrida cambiaria, se sumó a esto declaraciones pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en caso de ganar las elecciones. Este encadenamiento de hechos indican claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza más votada en las elecciones de agosto, porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en las elecciones de octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre", expresó el economista.

Y agregó: "No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el Gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene del descalabro económico que están generando con las medidas que ellos mismos tomaron. ¿Acaso soy responsable del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la toma de deuda, de la esterilización con Leliqs, de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo, del cepo?".

Este martes, Alberto Fernández denunció penalmente a Milei y Marra por el delito de intimidación pública por haber dicho en una entrevista en radio Mitre que no hay que ahorrar en pesos. "La población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país", sostiene el texto, al que accedió Infobae.

El caso quedó a cargo del juzgado federal 1 de Comodoro Py que tiene la jueza María Servini. La presentación la realizó el abogado José Manuel Ubeira, quien representa a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la causa en la que fue víctima de un intento de homicidio en septiembre del año pasado. Milei ya designó como sus abogados a Francisco Oneto y Marroco.

Acompañado también por su candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, y por quien integra la lista de su espacio a legisladores bonaerenses, Agustín Romo, que también está denunciado, el líder de La Libertad Avanza sostuvo que "las declaraciones sobre la situación económica" que hizo en los últimos días "son las mismas" que viene "dando desde siempre, en un país que le ha quitado trece ceros a la moneda, destruyó cinco signos monetarios y tuvo dos hiperinflaciones sin guerra, por lo que esto no puede ser una novedad".

"Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas responsables pensando en el bienestar de los argentinos, ¿o acaso ustedes quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de esos economistas que les dicen 'no, por favor, sean responsables, quédense en pesos', mientras ellos ahorran en dólares? Vamos, dejemos la hipocresía de lado", argumentó durante la conferencia, que se realizó en las oficinas de Bull Market, la empresa de Marra.

En esta línea, remarcó que "si el Gobierno quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria, la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tienen que hacer es ir y mirarse al espejo, y si no fíjense bien cómo arrancaron esta gestión".

"A ver si lo entienden de una vez: en los últimos 20 años, nos robaron 280 mil millones de dólares con señoreaje; este gobierno de delincuentes lleva robados 90 mil millones de dólares y, si lo toman en el dato anual, estamos en 25 mil millones, ¿por qué tenemos que entregarles a los políticos 25 mil millones de dólares por año?", exclamó.

Sobre el final de su discurso, Milei remarcó que, "en un contexto de hiperinflación como el que estamos viviendo, decirles a los argentinos que se queden en pesos es condenarlos a la más absoluta pobreza, es destruirles los ahorros" y señaló que "si les hubieran hecho caso a estos políticos en el año 2001, con mil pesos hubieran tenido en ese momento mil dólares y hoy, un peso".

"Para finalizar, quiero decirles a los argentinos que faltan pocos días para que vayamos a las urnas. Tenemos una oportunidad histórica, no solo de terminar con 100 años de decadencia, sino también de sacarnos de encima a este gobierno de delincuentes que durante los últimos 20 años ha destruido a nuestro país. Estamos muy cerca de ganar en octubre, pero para eso necesitamos el apoyo de todos los argentinos de bien que quieren cambiar este modelo empobrecedor. Al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y al presidente en funciones, el ministro de Economía Sergio Massa, les decimos que hagan todas las denuncias que quieran, porque nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país, el domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina", cerró.

Luego, vino una tanda de preguntas en la que, entre otros puntos, el candidato presidencial volvió a hablar sobre su proyecto de dolarización y ratificó que será "al tipo de cambio de mercado", por lo que "si aumenta, tendrá que ver con las disparatadas medidas de esta gestión".

"Nosotros, si ganamos, el primer día que llegamos al Gobierno, vamos a llamar a (sesiones) extraordinarias, estamos terminando un paquete de proyectos que vamos a mandar y, en ese paquete, estará el proyecto para eliminar el Banco Central", explicó.

Por su parte, Marra le respondió a un periodista que le consultó por declaraciones que le hizo en privado, en las que supuestamente apoyó a Massa: "No me acuerdo, pero no voy a estar aclarando cosas del 2019, pero bueno, si en algún momento hablé bien de alguien, puede ser, hoy te hablo mal, porque la gente cambia", contestó.

"Me sorprendió la denuncia del presidente, pensé que el presidente ya no gobernaba. Se acordó hoy que tenía que gobernar y lo único que hizo fue una persecución política. La respuesta de Javier fue la misma que la que te daría cualquier analista financiero. Claramente, es una persecución política porque no saben qué hacer con la economía, están totalmente perdidos y buscando culpables", completó.