Tras sufrir hipotensión y mareos, Alberto Fernández suspendió su participación en la cumbre del G20

El presidente, Alberto Fernández, sufrió un episodio de hipertensión y mareos, por lo que se decidió suspender su participación en la cumbre del G20.

“En el día de la fecha, el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, padeció un episodio de hipotensión y mareos. Por tal motivo se decidió realizar los estudios de diagnóstico de rigor a fin de preservar su salud y evitar complicaciones”, se informó oficialmente.

El parte, que lleva la firma del doctor Federico Saavedra, de la Unidad Médica Presidencial, comunicó que se mantendrá informada “a la opinión pública” sobre la evolución médica del jefe de Estado.

La agenda prevista para la 17° Cumbre del G20 se mantendrá sin modificaciones y la llevará adelante el Canciller, Santiago Cafiero. Alberto Fernández partió rumbo a la cumbre del G20 en Bali (Foto: Presidencia/Telam)

Este lunes, el mandatario había brindado una entrevista en la que aseguró que no está pensando en la posibilidad de competir por su reelección en los comicios del año próximo. “Yo no pienso en eso”, dijo a France 24. Además, consideró que las tensiones en el frente de Todos “no son tan importantes como las presenta la prensa”.

Los detalles de la Cumbre del G20

El mandatario argentino partió este domingo por la tarde desde el Aeropuerto de París-Charles de Gaulle de París tras participar del Foro de París por la Paz y reunirse con su colega francés, Emmanuel Macron.

La cumbre del G20 se lleva a cabo este martes y miércoles bajo el lema central “Recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes” tras la salida de la pandemia de coronavirus. El encuentro tendrá tres sesiones de trabajo, dedicadas a la seguridad alimentaria y energética, la salud y la transformación digital.

La delegación la componen además el canciller, Santiago Cafiero; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la vocera, Gabriela Cerruti; y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. Este domingo se sumaron el ministro de Economía, Sergio Massa; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Antes de partir rumbo a Bali, el presidente almorzó en la residencia del embajador argentino en Francia, Leonardo Costantino, junto a su comitiva.

En Indonesia, Alberto Fernández tenía previsto mantener este martes una reunión muy esperada por el Gobierno nacional con Xi Jinping.

Además, el miércoles tenía previsto reunirse con la titular del FMI, Krislalina Georgieva, con el objetivo de proponerle la reducción de las sobretasas, un tema que habló el jueves pasado con su par francés, Emmanuel Macron, en la reunión bilateral que mantuvieron en el Palacio del Elíseo, sede del Gobierno galo.