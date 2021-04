Trotta ratificó la continuidad de las clases presenciales: "Están dadas las condiciones"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo hoy que la evidencia de datos y estrictos protocolos muestran que "hoy están dadas las condiciones para sostener la presencialidad" y negó que la suba de casos esté relacionada con la vuelta a las aulas.

"Todo lo que sea un espacio institucional donde se pueda ejercer un control de los protocolos, con un tercio de los docentes y auxiliares del país vacunados, evidencia que hoy están dadas las condiciones para sostener la presencialidad", subrayó Trotta.



No hay evidencia de suba de casos relacionada a la presencialidad en las escuelas



En diálogo con la radio online FutuRöck, el ministro de Educación también afirmó que "no está en duda eso, ni hay evidencia que la suba de casos está relacionada con la presencialidad en las escuelas". Si bien aseguró que se encuentran "preocupados porque es una situación de enorme complejidad", frente a la segunda ola de Covid-19, dijo que "tienen una atención diaria en las variables epidemiológicas dentro de la escuela en distintos puntos del país".



"Es posible sostener una presencialidad cuidada, en espacios donde se logran cumplir los protocolos, que son de los más estrictos del mundo y la evidencia que tenemos nos permite inferir que muchos casos no se produjeron en las escuelas", apuntó.

Los encuentros sociales son el principal foco

En esa línea, el ministro remarcó la evidencia señala que "el principal foco de contagio" se da "en los ámbitos sociales donde no se cumplen los protocolos". "Si uno analiza las últimas semanas, los contagios de adolescentes subieron pero están por debajo del promedio del resto de la población, donde los mayores niveles de contagio se dan entre los 20 y los 39 años", dijo Trotta.



Con respecto a la reunión mantenida en Casa de Gobierno con el ministro de Transporte, Mario Meoni, Trotta señaló que "el tema de contagios y el transporte está planteado y ponemos el foco en fortalecer la cantidad de unidades" y aseguró que no hubo "un incremento exponencial ante el inicio del ciclo lectivo".



Hay necesidad de reforzar el ingreso escalonado



"Según los efectores de educación, uno de los aspectos que peor ha funcionado es el ingreso escalonado a las escuelas. Por eso, tenemos que fortalecer estas instancias para ampliar el ingreso en las instituciones, como el cumplimiento de protocolos de quienes acompañan a los chicos a la escuela", afirmó.



Además, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que, al analizar las variables con la App de Cuidar Escuela, con información de casos sospechosos y positivos, "tenemos protocolos muy estrictos y, frente a casos sospechosos, hay que aislar burbuja o el aula, cosa que no ocurría en otros países del mundo".