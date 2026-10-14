Un municipio de Catamarca acordó un aumento salarial y un bono extraordinario

En la sede municipal de Tinogasta se llevó adelante un encuentro entre el intendente, Ernesto Adolfo Andrada, y los representantes gremiales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Enzo Olmos, Estela Mary Carrizo y Carlos Manuel Carrizo, que tuvo como resultado un acuerdo salarial para los trabajadores municipales.

La reunión permitió establecer una serie de medidas vinculadas con la actualización de los ingresos del personal, la incorporación de sumas al salario básico y la modificación de asignaciones familiares. El entendimiento también incluyó el compromiso de otorgar una asignación especial con motivo de una fecha significativa para los empleados municipales.

Los puntos acordados abarcan distintos componentes de la remuneración y contemplan fechas específicas para su implementación y cobro. De esta manera, el esquema definido combina pagos no remunerativos en dos etapas con modificaciones en conceptos salariales y beneficios destinados al personal municipal.

Un incremento de $90.000 en dos cuotas

Uno de los principales puntos del acuerdo es el otorgamiento de un aumento salarial total de $90.000, que se abonará en concepto no remunerativo y estará distribuido en dos cuotas, con pagos previstos entre noviembre y diciembre.

La primera cuota será de $40.000, correspondiente a la canasta del mes de octubre, cuyo cobro se realizará en noviembre. La segunda será de $50.000, vinculada con la canasta de noviembre y prevista para cobrarse en diciembre.

La distribución del incremento establece dos momentos de percepción para los trabajadores, con montos diferenciados en cada etapa. El cronograma acordado permite identificar tanto el período al que corresponde cada suma como el mes en que se hará efectivo el pago.

Los detalles del incremento son los siguientes:

Primera cuota: $40.000, correspondiente a la canasta de octubre, a cobrarse en noviembre.

$40.000, correspondiente a la canasta de octubre, a cobrarse en noviembre. Segunda cuota: $50.000, correspondiente a la canasta de noviembre, a cobrarse en diciembre.

$50.000, correspondiente a la canasta de noviembre, a cobrarse en diciembre. Monto total: $90.000 en concepto no remunerativo.

Este componente constituye uno de los ejes centrales del entendimiento alcanzado entre las autoridades municipales y los representantes sindicales.

El pase de $27.000 al salario básico

Otro de los aspectos contemplados es el blanqueo salarial de $27.000 en la asignación por categoría, una medida que el Ejecutivo municipal concretará mediante su incorporación al básico.

Según lo establecido, el cambio corresponde a los haberes de septiembre, que se perciben durante octubre. La disposición incorpora así una modificación en la composición salarial de los trabajadores municipales, diferenciada del incremento no remunerativo acordado en dos cuotas.

El pase al básico forma parte de los compromisos asumidos durante la negociación y tiene un período de aplicación definido: los haberes correspondientes a septiembre, cuyo cobro se realiza en octubre.

De este modo, el acuerdo reúne dos mecanismos distintos de actualización: por un lado, el pago extraordinario de $90.000 distribuido entre noviembre y diciembre y, por otro, la incorporación de $27.000 a la asignación por categoría dentro del salario básico.

Aumento de la asignación familiar por hijo

El entendimiento también incluye una actualización de la asignación familiar por hijo, que se elevará a $40.000 a partir de octubre, con cobro previsto para noviembre.

Esta modificación se suma a las medidas salariales acordadas y establece un nuevo monto para ese concepto familiar. Al igual que ocurre con la primera cuota del incremento no remunerativo, el calendario contempla que el beneficio correspondiente a octubre se perciba durante noviembre.

La actualización de esta asignación constituye otro de los componentes económicos definidos en la reunión y amplía el alcance del acuerdo más allá de los conceptos directamente vinculados con el salario básico y las sumas adicionales.

Un bono extraordinario por el Día del Empleado Municipal

Entre los puntos acordados figura, además, la entrega de una asignación especial en conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra el 8 de noviembre.

En este caso, el monto definitivo todavía no fue establecido. Las partes acordaron que la cifra se definirá durante las próximas reuniones, por lo que el beneficio quedó incorporado al entendimiento, aunque resta precisar su valor.

La asignación especial se suma a los demás componentes de la negociación y queda pendiente de una definición posterior entre las partes. La fecha conmemorativa constituye el motivo de este pago extraordinario, cuyo importe será determinado en una instancia futura.

Continuidad de la entrega de indumentaria laboral

El acuerdo también incluyó un compromiso relacionado con las condiciones de trabajo del personal municipal. Las autoridades reafirmaron la decisión de dar continuidad a la entrega de indumentaria laboral para los trabajadores de las áreas que lo requieran.

Este punto complementa los aspectos económicos abordados durante el encuentro y contempla la provisión de vestimenta laboral de acuerdo con las necesidades de los distintos sectores municipales.

Aunque no se especificaron cantidades, fechas de entrega ni áreas particulares, el compromiso quedó expresamente ratificado por las autoridades municipales.