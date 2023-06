"Unión por la Patria": El Frente de Todos cambió su nombre para las elecciones

A horas del tiempo límite para presentar los frentes que competirán en las elecciones nacionales, el peronismo confirmó oficialmente que dejará de llamarse Frente de Todos. La nueva denominación elegida por los líderes del espacio es Unión por la Patria.

La decisión se terminó de cerrar en las últimas horas después de múltiples reuniones y una serie de focus group para determinar si el nombre tenía aceptación en la gente. Finalmente, se inclinaron por una opción que viene a resaltar la unidad del espacio político, que está fragmentado después de tres años de una interna interminable.

Es también un guiño a los gobernadores peronistas, que vienen pidiendo que la fórmula presidencial tenga carácter federal y que haya lugar en el armado para dirigentes del interior del país. En la mesa de negoción más chica entendieron que los mandatarios tenía que tener alguna representación y la palabra “Patria” agranda el espectro político.

La unidad del nuevo nombre es lo que vienen reclamando la mayoría de los dirigentes del oficialismo. Sergio Massa, el Frente Renovador, los gobernadores y la CGT pidieron explícitamente que el peronismo se una detrás de una sola candidatura y que deje las internas de lado.

“Debemos Unirnos por el bien del País, por los derechos de los trabajadores y plenamente conscientes que cuando el peronismo fue unido ganó las elecciones”, fue el mensaje que publicó la central obrera en la tarde de ayer. El último fin de semana el ministro de Economía se había expresado en la misma sintonía. “Creo que el mejor camino para mostrarle a los argentinos es la unidad”, indicó.

El escenario no parece estar planteado para que sea de esa forma. Incluso, según aseguran en el peronismo, lo más probable es que se termine en unas PASO, más allá de la discusión de fondo sobre los avales, la integración de las listas y los pisos del sistema d'hondt.

En los últimos días hubo dudas sobre si cambiar o no el nombre del frente, porque en algunas encuestas aparecía midiendo más que la mayoría de los candidatos virtuales o concretos que tiene el peronismo. Consideraban que el sello estaba instalado y podía terminar siendo competitivo.

Ayer se había terminado de definir que de la marca iba a salir la palabra “Todos”, que estaba anclada en la estrategia electoral del 2019 y que ya estaba completamente desgastada. Sobre todo por el impacto de la crisis política interna y las dificultades de la gestión económica.

En el peronismo entienden que es momento de refrescar la simbología política y tratar de dejar sepultado el frente que los llevó al poder después de cuatro años donde el espacio político se fragmentó completamente. Ahora resta terminar de definir los partidos que integrarán la nueva alianza y que deben inscribirse antes de la medianoche.

Por estas horas la negociación es extremadamente tensa y compleja. No hay acuerdo en el piso del sistema de integración de candidatos y el fuego cruzado entre La Cámpora y el sciolismo es feroz. Daniel Scioli siente que le quieren boicotear la candidatura y en la agrupación de Máximo Kirchner aseguran que no tienen intención de bloquearlo, y que todo se encamina a que haya una PASO.

“Se están victimizando y mintiendo. Nosotros no estamos haciendo nada para bloquear la candidatura de Scioli”, aseguraron en La Cámpora, donde se mostraron muy molestos con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández porque consideran que “habla sin saber”.

Un funcionario nacional del camporismo fue explícito y muy crítico. “A Aníbal le falta información porque no forma parte de ninguna charla. Dice anibaladas”, sentenció. Y agregó: “Nosotros no les corremos el arco cuando van a patear. Si están buscando una excusa para no jugar, es otro problema”.

Por estas horas las negociaciones las llevan adelante Máximo Kirchner y Gerónimo Ustarroz, apoderado del kirchnerismo, y Alberto Pérez, Aníbal Fernández y Victoria Tolosa Paz, del sciolismo. De hecho la ministra de Desarrollo Social estuvo reunida con Máximo durante la tarde de ayer.