Valle Viejo: denuncian irregularidades en la distribución de módulos alimentarios

Vecinos chacareros denunciaron públicamente irregularidades en el reparto del módulo alimentario que antes debían retirar en el CAPE. Según manifestaron, desde que la Municipalidad de Valle Viejo comenzó a hacerse cargo de la distribución se presentaron inconvenientes a la hora de la entrega, acusando que la mayoría dejó de percibirlos o los recibió con demora de dos a tres semanas.

"Cuando nos daban en el CAPE los recibíamos todos los meses sin falta, en cambio acá no, acá por ahí te lo dan, por ahí no te lo dan; mi hermano fue al Municipio y le dijeron que vuelva a anotarme, se supone que ya tienen el listado del CAPE, para qué quieren que nos volvamos a anotar", expresó una de las vecinas a diario La Unión.

En este sentido, agregó que le da bronca porque piensa que "están jugando con la moral de uno". "Yo no tengo un trabajo seguro, solamente voy a limpiar, trabajo de empleada doméstica, si no trabajo no tengo plata. Por eso fui e hice el trámite en el CAPE, pero ahí, no en la Municipalidad, gracias a Dios nunca les pedí nada", afirmó.

Además, comentó que le envió un mensaje a la gente de Acción Social que la llamaba siempre, "le puse que hace 12 días quedaron en traerme el bolsón y nunca llegó, lo leyeron y ahí quedó todo; encima vemos que andan por Las Esquinas, por Las Tejas dejando los bolsones, y sin dudas que son los que nos corresponden a nosotros".

"Están entregando los bolsones a punteros barriales para que los distribuyan, pero tienen prioridad por ciertos barrios como Las Vías, Barrio 66 en Santa Rosa, Barrio 140, y después salen a hacer política", arremetieron. En tanto, aseguraron que este reclamo se suma a un conjunto de quejas que viene tomando estado público a través de redes sociales y medios de comunicación, el cual pone en cuestión el funcionamiento de Acción Social del Municipio que encabeza la intendenta Susana Zenteno.