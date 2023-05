Verónica Mercado cruzó a Ávila: "Es otro proyecto para la tribuna"

La diputada provincial, Verónica Mercado, se refirió a los dichos de su par, Hugo Ávila, tras no recibir el acompañamiento de la mayoría del cuerpo, a su iniciativa referida al salario de los empleados públicos. El legislador sugirió la inclusión del actual bono de 20.000 pesos al salario normal, pero sin detallar en qué concepto podría incluirse dicho monto o bajo qué condiciones presupuestarias podría otorgarse.

"El saltamontes no cuenta que su proyecto es otro proyecto para la Tribuna", indicó Mercado, "no sabe, no le importa, parece que le tenemos que volver explicar que el art. 110 de nuestra Constitución regula las facultades del Poder Legislativo y no está entre ellas inmiscuirse en materia salarial".

Para la diputada, Ávila utiliza un tema sensible, como es el bolsillo de los trabajadores, "como parte de sus acostumbradas manipulaciones", según expresó por sus redes oficiales. "Utiliza un tema sensible para obtener un beneficio propio. Es la expresión de la vieja política, que constantemente genera conflictos para lograr 'escena'. No ha comprendido que la sociedad quiere dirigentes comprometidos en la resolución de sus problemas y no charlatanes. Lo dice muy suelto de cuerpo porque sabe que está lejos de llegar a ser gobernador, como lo expresa el teorema de Baglini: 'cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos'", apuntó Mercado. "Es una irresponsabilidad, un acto demagógico, se trata de una idea mezquina e irresponsable viniendo de un legislador", agregó.

Por otra parte, la legisladora destacó que el salario es una cuestión "primordial" para la actual gestión y por ello lo actualiza de manera bimestral. En este sentido, señaló que: "por eso trabaja generando empleo privado, también por eso, sin que medie ningún reclamo gremial anunció el bono a los trabajadores y adelanto los incrementos previstos para el trimestre".

"La constitución y los reglamentos determinan las competencias y alcances de los poderes y sus miembros, ustedes creen que un diputado puede no saber esto?", se preguntó la legisladora tras agregar que: "mis actos políticos, mis ideales y convicciones dan cuenta del lugar que decidí ocupar y ejercer en defensa de los derechos de los trabajadores y de la gente desde todos los cargos que ocupé, y no desde proyectos carentes de fundamentos, que no buscan para nada el beneficio del trabajador, sino un rédito propio. Sinceramente es lamentable", agregó.

Finalmente, Mercado insistió con un claro mensaje a Ávila, respecto a la división de poderes: "le sugiero, al que tiene aspiraciones de ser gobernador de 'cualquier frente o partido político' que además de estudiar la ley Micaela se ponga a estudiar también nuestra Constitución y si esto es otra actuación para buscar alguien que lo suba a escena y le encienda las luces, le tiro una idea, que pruebe una foto con algún libertario. En definitiva, que deje de ocuparse de mí, que supere el pasado y se ponga a trabajar seriamente", concluyó.