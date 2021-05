Verónica Segura contra la UCR: "Me desconocen y la verdad es que no pertenezco a su espacio porque soy peronista"

El lunes, mediante un comunicado difundido por el comité de la UCR de Fray Mamerto Esquiú se conoció la nueva interna que se desarrolla dentro del Concejo Deliberante del mencionado departamento, la cual tiene como protagonistas a los ediles de Juntos por el Cambio. La concejala Verónica Segura (JpC) reclamó la presidencia del bloque opositor del cuerpo que actualmente es ocupada por Daniel Vildoza, solicitud que fue rechazada por la presidenta Susana Acosta, según las palabras de Segura.

Verónica Segura relató a diario LA UNIÓN que el 14 de mayo presentó una nota a Acosta, a través de la cual la insta e intima debido a una presentación que hizo junto a sus abogados donde le brindó las constancias emitidas por el Juzgado Electoral de Catamarca, que le dio el juez Guillermo Cerda con relación a la solicitud que la concejala hizo. En ese certificado se aclara la posición política de la edila en cuestión dentro de la alianza Juntos por el Cambio, de la cual resulta electa.

"Yo llego a esa alianza de Juntos por el Cambio desde la 'pata peronista' y gano el espacio político como única referente del espacio", expresó Segura y agregó: "Desde el CD me arrebataron el derecho de ser la presidenta del bloque porque el concejal Vildoza se ha conferido ese espacio y como tiene una hoy connivencia con la presidenta Susana Acosta le han dado esa posición".

De esta manera, la concejala acusó que no tuvo otra opción más que ir a la Justicia a raíz de que Vildoza habría dejado sin trabajo a una joven que desempeñaba tareas administrativas en el bloque y respondía su oficina. "Dijo que la chica no ha reunido las expectativas deseadas por él cuando las chica trabaja de lunes a viernes todos los días de 8 a 13 hs.", añadió la concejala de FME.

Posteriormente, la edila sostuvo que su equipo trabaja todo el día no solo en recibir pedidos de los vecinos, sino que también realizan acciones solidarias, gestiones en Salud y Educación a través de programas. "Con Vildoza no tenemos diálogo porque soy una persona democrática y él es muy cerrado, es una persona muy ambiciosa políticamente; de hecho hoy también es el vicepresidente del Concejo y hace 20 años que está en el Concejo usufructuando entre las dos candidaturas y cargos de asesor y secretario", manifestó.

"He tenido que ir a la Justicia porque él no quiere entregarme la presidencia", acotó.

Por otra parte, Segura acusó que el concejal de la UCR que hizo abuso de autoridad queriéndole quitar todos sus lugares que le corresponde por derechos. "Cuando le comuniqué esta situación a la presidenta del CD me respondió que no tiene la facultad para determinar la injerencia dentro del bloque, pero es aquí que el reglamento interno dice que la constitución de los bloques de concejales quedará conformada por los electos que integran la lista de candidatos, en este caso el CD reconocerá administrativamente, designando los funcionarios establecidos en el organismo del cuerpo", puntualizó. "El cuerpo de concejales no tiene la facultad legal para determinar sobre los lugares específicos, las presidencias de los bloques", afirmó.

"Voy a hacer las denuncias penales correspondientes porque si la presidenta incumple con el deber voy a hacer que la Justicia tome intervención y determine la legalidad de quién debe ser presidente del bloque", indicó.

FInalmente, Segura relató a LA UNIÓN que llegó a la alianza de JpC desde la "pata peronista" y que por lo tanto el comité departamental de la UCR no puede desconocerla porque no tienen la capacidad legal para hacerlo. "Ellos me desconocen y la verdad es que no pertenezco a su espacio porque soy peronista", reconoció.