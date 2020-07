Vetemos este avance que se hizo la semana pasada y nos sentemos a conversar una reforma de la Constitución, pidió Oscar Castillo

El senador nacional Oscar Castillo confirmó que la semana pasada, en la víspera de la sesión de la Cámara de Senadores, se reunió con el gobernador Raúl Jalil. Según lo manifestado por el legislador, el encuentro fue solicitado por el primer mandatario y se habría tratado allí el polémico tema del Consejo de la Magistratura y otros referidos al trabajo en la Justicia. El radical, al comentar esta situación, deslizó que la visita fue “incómoda” por cuanto “el pide la reunión el día anterior y el miércoles a la mañana nos desayunamos con este avance y atropello en la Legislatura”.

El legislador nacional, que se encuentra de cuarentena en su casa de Ipizca, al detallar el motivo de la reunión solicitada por Jalil, fue tajante y señaló “la verdad que no sé. Al día de hoy no tengo una respuesta. No sé a qué fue ni porque. Calculo que por alguna regla de diálogo lo hizo”. Apuntó que el tema del Consejo de la Magistratura y el aumento de la cantidad de jueces fue mencionado “no se habló sino que yo expresé mis dudas sobre estos temas”.

En el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, Castillo opinó sobre el nuevo proyecto de reforma de la Constitución Provincial, refiriendo en este punto que estaría de acuerdo con los temas que se plantean pero agregó “si uno los analiza, prácticamente levantaría las dos manos pero el tema en esto, es que está enervada la confianza”.

Deslizó que tal vez para poder dar curso a este proyecto, el que se presentó en la Cámara de Diputados, y de paso así recuperar la confianza en el Gobierno, se deba vetar lo aprobado la semana pasada. Así lo indicó Castillo al señalar “vetemos este avance que se hizo la semana pasada y nos sentemos a conversar una reforma de la Constitución”.

NOTICIA EN DESARROLLO