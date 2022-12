Victoria Donda acusó al Gobierno de echarla del INADI por su cercanía con Cristina Kirchner

El Frente de Todos termina el año con la interna al rojo vivo. Luego de que el Ejecutivo diera a entender que Victoria Donda no renunció el INADI por voluntad propia sino por una decisión de Alberto Fernández, la ahora exfuncionaria volvió a salir al cruce y afirmó que su desplazamiento tuvo que ver con su cercanía con las ideas políticas de Cristina Kirchner.

En la noche del jueves, con críticas a la gestión de Alberto Fernández, Donda anunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que dejaba su cargo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Este viernes, la secretaría de Gabinete a cargo de Juan Manuel Olmos -uno de los hombres más cercanos al Presidente- utilizó otro comunicado para dejar en claro que fue el mandatario quien tomó la decisión “de no renovar su intervención al frente del INADI”.

“Es necesario aclarar que los motivos fueron la pérdida de confianza del titular del Poder Ejecutivo en la capacidad de la Dra. Victoria Donda de seguir al frente de la gestión de dicho organismo, motivo por el cual la funcionaria tomó la decisión de renunciar 48 horas antes de la finalización de su mandato”, informó el Ejecutivo.

El nombramiento de Donda se vencía este sábado 31 de diciembre y, según Olmos, Alberto Fernández tiene decidido designar a una autoridad en forma permanente al frente del INADI, un tramite que sin embargo debería comenzar en el Congreso de la Nación.

Apenas horas más tarde, en entrevistas radiales, la extitular del organismo volvió a criticar a la Casa Rosada. “Me parece bastante penoso tener que estar ventilando internas de esta forma y las decisiones que está tomando hoy una parte del Ejecutivo nacional”, dijo en diálogo con Radio Continental.

Entonces dio su versión sobre lo que supuestamente incomodaba al Presidente de su gestión en el INADI: “Lo que me manifestó el vicejefe de Gabinete es que había un desacuerdo con mis posiciones políticas públicas, que tienen que ver con coincidir con la mirada política y estratégica que plantea Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que llegó un punto donde lo mejor es dar un paso al costado y alejarme de la titularidad del instituto”.

La exfuncionaria aclaró, sin embargo, que Alberto Fernández nunca se comunicó con ella, ni le trasmitió las razones por las que perdió su confianza. “Si él solo confía en los que piensan como él, bueno, eso explica una parte de los problemas que tenemos. Ahora, ¿hacer mal el trabajo? No, de ninguna manera”, lanzó.

En diversas entrevistas, Donda lanzó también numerosos elogios a la figura de la Vicepresidenta. “Es público que durante mucho tiempo fui muy crítica de Cristina y me he logrado sentar con ella y encontré una mujer que escuchó y no me reprochó mis posiciones”, marcó y, a continuación, la definió como “la arquitecta de la victoria de 2019 y hoy es la dirigente política que mejor interpreta la desilusión y los reclamos de una parte de la sociedad”.

“Mis posiciones políticas ya las conocen. Las críticas que tengo a una parte del Gobierno no las escondo porque me parece que es bueno que se puedan hacer públicas. Siempre dije que iba a seguir siendo parte del Gobierno, siempre y cuando pudiese decir libremente lo que pensaba”, agregó.