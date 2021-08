Visitas a Olivos: una nueva foto dentro de la Quinta suma más polémica

A un mes de las PASO en la Casa Rosada entienden que no hay margen para improvisar. Aquel manual de estilo que se repartió entre los candidatos del Frente de Todos dio cuenta de la intención oficialista de trazar una agenda "positiva", con propuestas "realistas" al electorado y salir de un esquema de confrontación incluso ante ataques de la oposición.

Con esa premisa, y una creciente preocupación porque el tema expone una doble moral del Presidente ante el manejo de la pandemia, la administración de Alberto Fernández busca centrarse en los anuncios y correr de la agenda la polémica por las numerosas visitas a la Quinta de Olivos mientras regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país.

Acaso por eso, a pesar de que desde hace días circula en redes una foto del supuesto cumpleaños de Fabiola Yáñez el 14 de julio de 2020, en plena cuarentena dura, en la que se ve a la primera dama y a Alberto Fernández rodeados de amigos, sin distanciamiento social ni barbijo, nadie salió a decir públicamente lo que se sostiene con firmeza en los pasillos: "La foto es fake, tiene Photoshop", es la respuesta.

Pero este jueves apareció otro foto que sería del cumpleaños de Yáñez el año pasado en la cuarentena más dura dentro de Olivos. En la nueva foto están en el mismo lugar y las personas tienen la misma vestimenta aunque se suman algunas más. La imagen la publicó el canal La Nación Más.

Esta foto le agrega complicaciones al Gobierno que buscaba desmentir un encuentro a puertas cerradas cuando estaba prohibido por un decreto firmado por el propio Presidente.

Curiosidades de los tiempos electorales: por un lado, el Gobierno busca evitar que se esmerile la imagen del Presidente al frente de la estrategia sanitaria. Por otra parte, en su esfuerzo por hablar de la postpandemia, de la nueva normalidad y de la reactivación de la economía no quiere refrescar las medidas que se adoptaron por la pandemia.

Con todo, la decisión es "no subirse al tema". Ni siquiera cuando, de la imagen, publicada por el periodista Eduardo Feinmann en su programa en LN+, se hizo eco la oposición y hasta el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, un dirigente que en los primeros tiempos de la pandemia se puso a disposición del Presidente, la replicó entre duras críticas para el mandatario.

"Foto en la Quinta de Olivos, mientras los argentinos no podían ver a sus familiares, despedir a sus muertos o ir a trabajar para ganarse el pan. Cinismo", fue el mensaje que tuiteó el cordobés junto a la imagen, cuyas presencias coinciden con los movimientos que se registraron ese día y fueron expuestos por el usuario de Twitter @gonziver.

En efecto, el 14 de julio de 2020, según consta en los libros de acceso a la Quinta de Olivos que por ley realiza la Casa Militar -y que fue difundido por el Gobierno ante un pedido de acceso a la información- varios de los que surgen en la foto ingresaron a partir de las 21.30 y se retiraron cerca de las 2 de la madrugada. Las modelos Sofía Pacchi yStefanía Domínguez; el actor Fernando Consagra; Rocío y Florencia Fernández; Santiago Basavilbaso; el colorista Federico Abraham y la estilista Carolina Marafioti, fueron algunos de los presentes.

No obstante, el Gobierno insiste en que no hubo tal festejo y que esa foto es trucada. Y reafirma que Alberto F. y Yáñez no incumplieron con las medidas de protección que se le exigía a la sociedad. Vale el repaso para entender en retrospectiva el empeño oficial por mostrar que se predicaba con el ejemplo: ese 14 de julio, la Casa Rosada hizo publicar en la agencia oficial Télam una nota el que se daba cuenta de "un festejo atípico". "Es su primer cumpleaños como Primera Dama y, por estar en plena pandemia, festejará por Zoom, redes sociales y con barbijo", rezaba la publicación, que contenía otra foto, publicada en Instagram por Fabiola, con un arreglo floral que le regaló Fernández.

"El Presidente ya dio todas las explicaciones que había que dar. Nuestra agenda es contar lo que hicimos todo este tiempo para sacar al país adelante y lo que vamos a hacer en los próximos dos años", esquiva un funcionario que le sigue los pasos a Alberto F. Y retruca: "¿(Mauricio) Macri ya explicó por qué lo fueron a ver jueces federales a Olivos justito antes de que avanzaran en causas contra Cristina?".

Con matices, el mensaje se repite en su esencia en la primera línea del Gobierno. Aunque no hay reuniones de Gabinete, el pedido de no hablar del tema llegó en el inicio de esta semana. Y los equipos de comunicación de las dependencias más importantes trabajan para esquivar apariciones que puedan exponer a sus funcionarios. "No hay que subirse a la agenda de la oposición. Nosotros seguimos con las propuestas, que en el barro se queden ellos", es el razonamiento que hacen cerca de uno de los ministros que "funciona".

De cualquier forma, el escándalo que se generó por las visitas a Olivos irritó especialmente a Alberto F., quien admite que le "duele" esa acusación. Por eso, cuentan en su entorno, le costó más de lo que le sugieren darle un cierre definitivo al debate.

"Toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó... Y cuando se dieron cuenta que la presunta amante (Sofía Pacchi) era una persona que trabajaba con Fabiola (Yañez) cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser las reuniones que había en Olivos. Y se dieron cuenta que no había tales reuniones", aseguró Fernández en diálogo con FiloNews, donde insistió en que fueron todas "audiencias" que obedecieron a motivos de trabajo. "Recibo a gente del más variado tipo. Mi tarea es conocer de primera mano lo que está pasando", justificó, La entrevista se difundió este miércoles, pero fue grabada días atrás. Quienes rodean a Alberto F. y en otros sectores de la coalición apuestan a que resulte su última definición al respecto, pero nadie se anima a garantizar que así sea. (Fuente Clarín)