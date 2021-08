Vizzotti adelantó que en noviembre podrían iniciar la vacunación con terceras dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que el objetivo del Gobierno es "continuar en septiembre con las segundas dosis, en octubre con adolescentes y a partir de noviembre evaluar si estamos en condiciones de hacer un refuerzo en personas que tienen determinadas condiciones de salud e inmunodeprimidas".



Así lo expresó en una conferencia de prensa ofrecida en el marco de la segunda jornada de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que se desarrolla en la provincia de San Luis.



En esta segunda parte del encuentro -que comenzó el lunes- se continuó con el análisis de la situación epidemiológica de las 24 jurisdicciones y la marcha del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus, entre otros temas.



Al término de la reunión, Vizzotti brindó una conferencia de prensa en el Salón de la Puntanidad de Terrazas del Portezuelo, el centro administrativo del Gobierno provincial.

En ese marco, la ministra destacó que, del total de la población vacunada en Argentina, la mayoría tiene dos dosis, y se superó el objetivo de agosto, con un 70,3% de personas de 50 años y más con esquema completo de vacunación contra la Covid-19.



Estos números son un "signo" más de que se produjo en "avance sostenido y sólido de la vacunación", dijo Vizzotti y remarcó además que en el país "hay muchas ganas de vacunarse", situación que implica "mucho compromiso de la población" y conciencia respecto "del impacto colectivo que eso genera, por eso, es algo que nosotros ponemos en valor".



Por otra parte, respecto de nuevas aperturas que abarquen viajes de egresados o situaciones vinculadas al ingreso de extranjeros, la funcionaria dijo que "todo dependerá en general, de como se avance con las segundas dosis en septiembre" después de lo cual se continuarán estudiando las excepciones y "se irán comunicando en función de la situación epidemiológica".



Asimismo, a la hora de hacer un balance sobre el aislamiento que las autoridades dispusieron en un primer momento de la pandemia, la titular de la cartera sanitaria respondió: "Fue clarísimo que el país no iba a resistir en lo que era el sistema de salud" si no se tomaba esa medida y que "esa fue la decisión, y hubo consenso absoluto".



"Luego se empezó a decir que era la cuarentena más larga del mundo lo cual no era cierto", dijo Vizzotti; y agregó que se trató de "medidas de cuidado para minimizar la transmisión" del virus, con lo cual el balance fue que "nuestro sistema de salud pudo dar respuesta tanto en la primera como en la segunda ola de la pandemia".



Por otro lado, fue consultada sobre la decisión de Cámara Federal porteña que revocó el lunes, por considerarlo prematuro, el archivo parcial de la causa por la supuesta aplicación irregular de vacunas contra el coronavirus y ordenó investigar qué personas "se adelantaron" en el esquema de inmunización, cuál fue el criterio aplicado para que eso ocurriera y quiénes tomaron la decisión.



En ese sentido, recordó que "el tema se encuentra en la justicia" y que las autoridades "estamos a disposición para todas las informaciones que se soliciten".